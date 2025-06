Volgens BMW is dit hét moment voor de overstap naar waterstof

Het nieuwe tijdperk breekt aan.

Over drie jaar is het zover. Vanaf dan moet je een BMW-dealer binnen kunnen lopen en naar buiten kunnen rijden in een iX5 op waterstof. In de tussentijd moet er nog veel veranderen wil waterstof een grote rol gaan spelen in de autowereld. Fabrikanten tasten wat af maar buiten wat Japanners durft niemand het aan om nu een productieauto uit te brengen. Logisch ook gezien de twijfels bij klanten en het gebrek aan een fatsoenlijk tanknetwerk.

Toch denkt Jürgen Guldner dat dit het moment is om voor waterstof te kiezen. Of om zijn eigen woorden te gebruiken: ”Wij geloven dat dit hét moment is”. Guldner is geen objectieve bron: hij leidt de waterstoftak van BMW. In een interview met DrivingHydrogen legt hij uit waar zijn optimisme vandaan komt.

BMW en waterstof

Achter de schermen neemt BMW waterstof al een tijdje serieus. In 2013 werd het eerst tankstation bij een fabriek geopend. Sindsdien kunnen meer dan 200 waterstofvrachtwagens in eigen beheer er tanken. Verder zijn er samenwerkingsprojecten om nog meer waterstoftrucks te bouwen met een elektrische aandrijflijn of een met een verbrandingsmotor.

Guldner legt als eerste uit waarom BMW kiest voor waterstofelektrische auto’s (fuel cells) en niet voor een verbrandingsmotor op waterstof. ”Fuel cells bieden twee derde meer rijbereik dan een verbrandingsmotor. Gezien de gelimiteerde ruimte in personenauto’s zijn fuel cells de verstandige keuze. Verbrandingsmotoren passen misschien beter bij vrachtwagens, maar fuel cells zijn duidelijk de winnaars voor auto’s. ” De komende tijd hoef je geen waterstof-BMW met plofmotor te verwachten, maar ”we gaan zien wat de toekomst brengt”, voegt Guldner toe.

Is waterstof gevaarlijk?

Ook haalt de waterstofgoeroe het beeld dat waterstof gevaarlijk is onderuit. ”Onze waterstofvoertuigen voldoen aan precies dezelfde veiligheidseisen als andere moderne auto’s. Tanken is wereldwijd gestandaardiseerd en simpeler en schoner dan benzine tanken”, aldus Guldner.

Gebrek aan tankstations

Allemaal leuk en aardig, maar als er over drie jaar nog steeds amper waterstoftankstations zijn, heb je vrij weinig aan al die voordelen. Daarom vat BMW zelf de handschoen op. Guldner: ”BMW kan niet in z’n eentje al deze stations bouwen, maar we werken proactief met onze partners om een netwerk te ontwikkelen”. Klinkt nog steeds niet heel overtuigend.

Bij het realiseren van meer waterstofpompen wordt onder andere BMW gesteund door de EU. De Unie wil dat er tegen 2030 om de 200 kilometer een plek is om waterstof te tanken. Op dit moment zijn er 163 operationele waterstoftankstations in Europa. Nederland doet ook mee. Volgens het Klimaatakkoord moeten er dit jaar 50 waterstoftankstations in Nederland staan. Het zijn er op dit moment nog maar 24. Nog iets voor het nieuwe kabinet om op te pakken.