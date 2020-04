ABT Audi SQ7 heeft nu de power én de looks

Naast de gekietelde motor is de ABT SQ7 ook optisch dikker.

Recent is de Audi SQ7 onder het mes genomen en de dikke dieselbeul kan er weer tegenaan. ABT was er als de kippen bij om de 4.0 liter V8 van de SQ7 een boost te geven. Zoals elke dieselmotor is het aantal pk niet enorm, vooral karrenvrachten aan koppel heb je tot je beschikking. En dat klopt: naast 435 pk heb je het dubbele aantal in Newtonmeters: 900 stuks.

ABT kan de getallen van de SQ7 nog een beetje voor je opvoeren en de motor een nette 510 pk en 970 Nm laten leveren. Deze upgrade is ook rijp voor de SQ8, de ‘stijlvolle’ broer van de Q7. Maar kun je je SQ7 ook een beetje meer een ‘coole’ uitstraling geven? ABT zei bij de onthulling van de tuning van de nieuwe SQ7 dat er ook een bodykit onderweg is.

Dik doen

Belofte maakt schuld. Dus hier is hij, de dikke ABT SQ7 met optische tuning. Officieel heet de set de ‘ABT Aero package widebody’, maar aerodynamica toevoegen op een SQ7 is net als iemand met obesitas een strak wielrenpakje aantrekken: je moet eerst in de kern iets oplossen om de Tour de France te winnen. Widebody dekt de inhoudt beter, toch?

Opties

Als je toch gelooft in aerodynamica op zo’n beul, zijn de dikke bumpers en velgen niet eens je enige optie. De grote spoiler die je ziet is ook een optie. En de voorspatborden kunnen uitgerust worden met een luchtgat aan weerszijden. Extra koeling, altijd goed.

Voor al je keuzes en mogelijkheden heeft ABT tegenwoordig een heuse configurator. Neem vooral even een kijkje als je je kneiterdikke SUV wil uitrusten met wat meer oomph.