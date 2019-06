Een smaakvol getunede Lamborghini Urus kan dus gewoon

Geen gare bodykits en een gekke wielen, maar wel meer vermogen. Nice.

De Lamborghini Urus is nog niet zo heel erg lang op de markt, maar de auto is al een waanzinnig succes. De puissant rijke klanten kunnen niet wachten op zo’n über-brute super SUV. Net als alle andere mensen willen deze klanten zeer uniek zijn.

Daar speelt Lamborghini (nog) niet echt op in. Er is slechts één uitvoering: de Lamborghini Urus. Natuurlijk, je kan met wat opties je eigen Urus samenstellen zoals een offroad pakket. Een andere optie is om je te wenden tot een van de vele tuners die zich met de Urus hebben bezig gehouden. Het nadeel is dat zowel TopCar als Mansory voornamelijk zich bezig houden met carbon frutsels. Echt fraai is het niet en op een auto van 2.200 kilogram zet het ook geen zoden aan de dijk. Ja, je kan mijn zus een paar rijstwafels geven, maar aangezien ze ook drie slagroomtaarten per dag eet, schiet je niet zoveel op met de rijstwafels.

Gelukkig heeft ABT Sportsline een goede optie. De tuner uit Allgäu heeft zich namelijk op de Lamborghini Urus gestort. In tegenstelling tot eerder genoemde tuners houdt ABT zich ditmaal niet bezig met het uiterlijk. Nee, alleen de motor werd onder handen genomen. Dankzij aanpassingen aan het motormanagement zijn er meer paarden dan voorheen. Het maximum vermogen steeg namelijk van 650 pk met 60 pk naar 710 stampende en briesende ‘Italiaanse’ paarden. Ook het koppel ging omhoog, natuurlijk. Met 850 Nm was de Urus in standaard-trim natuurlijk geen doetje, maar na de ABT behandeling heeft ‘ie 910 Nm. Bij welke toerentallen dat allemaal gebeurt, wordt niet vermeld. Ook over de topsnelheid wordt met geen woord gerept.

Heeft het extra vermogen effect op de standaard sprint? Maar natuurlijk! Van 0-100 km/u knallen duurt nu slechts 3,4 seconden. Dat was voorheen 3,6 tergend lange seconden. ABT-Sportsline wijst ons er fijntjes op dat het sneller is dan de gloednieuwe Porsche 911 Carrera S. Ook over de prijzen is er niets bekend. Wel geeft ABT Sportsline aan dat de Urus ook na de tuning zijn volledige garantie behoudt. Dat is wel een prettige gedachte.