ABT gaat voor de volledige Mansory-behandeling

Vond jij een ABT van buiten al potsierlijk? Dan kan je nu nog een stapje verder.

ABT brengt vaak wat gemixte gevoelens naar boven. Als semi-officiële tuner van Audi kan je moeilijk om het bedrijf heen en we waarderen het altijd als een bedrijf de teugels van de fabrikant een beetje laat vieren. Maar moet dat nou altijd met zo’n kitscherig exterieur? Gelukkig zijn de meeste van die zaken optioneel, dus eventueel mag je ook enkel de chiptune en andere performance-upgrades meenemen.

ABT Individual

Toch blijkt vaak dat ABT qua klantenbinding gelijk heeft met hun upgrades. Er worden voldoende van de speciale RS6/RS7/RS Q8-modellen verkocht om er steeds maar weer nieuwe edities bij te verzinnen. Je kan zelfs speciale instaplijsten en andere geinige upgrades voor je interieur erbij kopen om het ietsje leuker te maken binnenin. Daar doet ABT nu een schepje bovenop.

Waarom zou je dat laten bij een sierlijstje hier en een ABT-startknop (ja, dat is echt een optie) daar? Bij de ABT RS6 en RS7 Legacy Edition kun je nu een volledig op maat gemaakt interieur kiezen. Dan zorgt ABT er hoogstpersoonlijk voor dat elk uithoekje van je interieur precies zo samengesteld is als je wil. Zoals een volledig zwarte auto met knalblauw alcantara en leder overal. Ja, het kan echt, en nee, het is geen samenwerking met Mansory.

Persoonlijk

Ook een iets subtielere aanpak kan, zoals onderstaand. Dan wordt een nog steeds hoofdzakelijk grijs interieur bijgestaan door felgekleurde accenten. Met eventueel zelfs patronen op je stoelen die je helemaal zelf mag invullen. De keuze is reuze en dit zijn slechts voorbeelden.

ABT communiceert geen prijzen omdat die afhankelijk zijn van je wensen, maar het Individual-programma voor het interieur is vanaf nu beschikbaar. Het lijkt te beginnen met de tot 200 stuks gelimiteerde RS6 en RS7 Legacy Editions, maar meerdere edities zullen vast volgen.