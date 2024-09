Vernieuwde Kia EV6 voor Nederland is hier, inclusief prijs!

Kia geeft de EV6 een compleet vernieuwd front en natuurlijk een scala aan technische veranderingen mee.

Dit is een eerder gepubliceerd artikel met later toegevoegde nieuwe informatie.

We wisten al dat je de Koreaanse merken Hyundai en Kia serieus moet nemen als het gaat om specs voor je geld. In de Tesla Model 3-tijd was een Hyundai Kona of Kia Niro eigenlijk de enige auto die de specs van de Tesla kon evenaren en het zijn van een crossover maakte het tweetal een populaire keuze. Eigenlijk zaten de Kona en Niro qua formaat en platform wel ietsje onder de Model 3 en hadden beide merken nog geen tegenwind tegen de Tesla Model Y die eraan zat te komen. Dat is inmiddels wel anders met de Ioniq 5 en de Kia EV6.

Kia EV6

Je hoeft maar een rondje door een willekeurige Nederlandse vinexwijk te maken om te realiseren dat Kia met de EV6 een hitje te pakken heeft. De EV6 kwam uit op het E-GMP-platform van Hyundai en wist lekkere specs met zich mee te brengen. Prima actieradius, 800V-infrastructuur om een lege accu snel weer vol te krijgen en voor de liefhebber een GT-versie met een 0 naar 100 sprint in 3,5 seconden. Het flitsende uiterlijk weet de meningen te verdelen, maar went wel. Drie jaar later gaat Kia een stapje verder: dit is de vernieuwde EV6 voor Europa. De eerder onthulde EV6 was stiekem nog die voor Korea.

Uiterlijk

Te beginnen met de achterzijde van de vernieuwde Kia EV6, voor ons voorgesteld als GT-Line. Het overmatig gebruik van zwart gelakt plastic in de diffusor is iets teruggedrongen. De ‘vleugeltjes’ in lakkleur onder de zwarte sierdelen doen wel iets Volkswagen ID.4-esque aan, maar goed. De lichtbalk die doorloopt vanuit de oplopende lijn uit de sideskirt blijft, wat de EV6 herkenbaar houdt. Deze krijgt wel een iets andere LED-signatuur die iets doet denken aan de nieuwe signatuur in de koplampen.

De uiterlijke vernieuwingen van de Kia EV6 vinden dan ook vooral plaats aan de voorkant. Kia kiest voor bijzondere vormen als dagrijverlichting, geïnspireerd op auto’s als de EV3 en EV9 die er nog niet waren toen de EV6 debuteerde in 2021. Ook hier lijkt de voorbumper ietwat op die van de ID.4, maar dan met wat bijzondere lijnen erin om onderscheid te creëren. En ja, Kia conformeert aan twee recente hypes die van ons ook wel weer mogen verdwijnen: een doorlopende lichtbalk voor en spuuglelijke velgen.

Helaas kun je niet dan maar de versie zonder GT-Line kiezen, want dan krijg je ook nogal vreemde velgen. Net als voorheen is dat de versie met ietsje minder sportiviteit als het kernpunt en ietsje meer het robuuste van een crossover in het achterhoofd. Hier is dan wel weer gestrooid met zwart plastic. Het geeft de EV6 sowieso een wat crossover-achtiger aanzicht dan voor de vernieuwing. Of dat goed is, laten we even in het midden.

Interieur

Van binnen zijn de verrassingen voor de nieuwe Kia EV6 tot een minimum gehouden. In grote lijnen is het zelfs krek eender met de pre-facelift. Het scherm lijkt ietsje gegroeid en niet meer met een schuine lijn in het dashboard over te lopen en er is een nieuw stuur. Kia heeft bedacht dat net als vroeger een klein logootje aan de rechterkant van het stuur voldoende is. De stuurbediening is daardoor iets anders qua vormgeving, maar zal qua functionaliteit niet afwijken van het huidige recept. En hij is bovendien nu in hoogte en diepte verstelbaar. Ook nieuw is een head-up display.

Nieuw in het interieur is iets wat Kia leent van Genesis, namelijk het kunnen starten van je auto met je vingerafdruk. Niet alleen leent zich dat voor het kunnen starten zonder sleutel, ook wordt dan jouw bestuurdersprofiel met jouw voorkeuren automatisch geladen. Oh ja, en de draadloze smartphonelader kan nu met een hoger wattage opladen.

Techniek

Het klinkt bijna raar om te zeggen dat een in 2021 gepresenteerde auto achterloopt, maar de 528 km grote actieradius van de Kia EV6 is met hoe snel de ontwikkelingen gaan niet denderend meer. Dankzij een nieuwe generatie batterij worden een aantal specs opgekrikt. Ten eerste de range: 582 km in de Long Range. Dit met dank aan een toename in volume van 77,4 kWh tot 84 kWh. De EV6 krijgt een piekvermogen voor laden van 258 kW waarmee van 10 tot 80 procent opladen kan in 18 minuten. Binnen 15 minuten ben je van leeg naar 343 km rijbereik. De Kia EV6 had al best fijne specs qua laadtijden, dus daar borduurt het merk lekker op voort. Ten slotte is de warmtegeleiding beter geregeld en is de batterij lichter dan voorheen: één kilogram. Wie het kleine niet eert…

Technologie

Kia laat de vernieuwde EV6 meeliften op de technische basis van andere reeds bekende modellen, waaronder dus de Genesis GV60 waarmee de EV6 een platform deelt. Dat zorgt voor de mogelijkheid van die vingerafdruk, maar ook draadloos Apple CarPlay en Android Auto, en ‘Digital Key’. Dat is de mogelijkheid om je sleutel te integreren in je smartphone. Dan kan je fysieke sleutel thuisblijven.

Misschien wel het belangrijkste aspect in een auto: veiligheid. Kia heeft de EV6 voorzien van een sterkere B-stijl aan beide kanten en een airbagsysteem met zeven airbags. Je hoopt het nooit nodig te hebben, maar het is er wel.

Prijzen

En wat gaat het kosten? Een niet geheel verrassende 44.995 euro, zodat ‘ie net onder die magische subsidiegrens van 45.000 euro valt. Dan krijg je een EV6 ‘Light Edition’ met de 63 kWh-accu en 428 kilometer rijbereik. De goedkoopste manier om de dikste actieradius (582 km) te krijgen is de Air 84 kWh RWD, die kost 49.495 euro. Alle versies inclusief prijzen hieronder:

EV6 Light Edition 63 kWh RWD (428 km): 44.995 euro

EV6 Plus 63 kWh RWD (428 km): 48.995 euro

EV6 Air 84 kWh RWD (582 km): 49.495 euro

EV6 Plus 84 kWh RWD (560 km): 52.495 euro

EV6 Plus 84 kWh AWD (522 km): 55.495 euro

EV6 Plus Advanced 84 kWh RWD (560 km): 55.995 euro

EV6 Plus Advanced 84 kWh AWD (522 km): 58.995 euro

EV6 GT-Line 84 kWh RWD (560 km): 59.995 euro

EV6 GT-Line 84 kWh AWD (522 km): 62.995 euro

Kia punt ook binnenkort de EV6 GT bij en dan wordt ook duidelijk wat die gaat kosten. De nieuwe Kia EV6 is nu te bestellen.