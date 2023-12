ABT RS7-LE is een enorm Dikschiff

De ABT RS7-LE is een heerlijk over the top monster. Met spoiler, uiteraard.

De Audi RS6 is een van de lievelingen van de tuningsindustrie op het moment. Of het nu ging om aanbieders van bodykits, spoilers, velgen, wraps of andere snuisterijen, de Audi RS6 is een populaire auto om onder handen te nemen. De vorige generaties waren iets meer in trek bij de liefhebbers van ‘sleepers’ en de wat meer technisch ingestelde tuners.

Heel leuk voor Audi, want die hebben zo een auto die Instagram domineert en floreert op YouTube. De RS6 is niet bedoeld om enkel en alleen te verkopen, het is rijdende reclame voor het merk uit Ingolstadt. Een teken dat ze cool zijn, zodat jongeren later een Audi kiezen wanneer ze er eentje mogen leasen van de baas.

Legacy Edition

De bijna identieke Audi RS7 is er nog voor mensen die absoluut géén stationwagon willen. Het is sowieso een beetje vreemde propositie. Want als je gaat voor een Audi RS7, komen auto’s als de Porsche Panamera Turbo E-Hybrid of Mercedes-AMG GT 4-Door GT63 E-Performance. Inderdaad, die twee hebben een elektromotor naast de V8 en zijn derhalve goedkoper, terwijl de prijs zonder BPM dat juist niet is.

Maar een RS7 is in geval een meer originele keuze en helemaal als je voor deze rode schicht gaat die we tegen kwamen op de Essen Motor Show. Het is namelijk niet zomaar een Audi RS7, maar een ABT RS7 LE, waarbij LE staat voor Legacy Edition. We zijn in elk geval blij dat er voor de kleur rood is gekozen en geen matte of zwarte kleur. Als ons geheugen ons niet de steek heeft gelaten, is het Tango Rood.

Het is een speciale oplage van de paardenfluisteraars uit Kempten. De basis is de Audi RS7, die ze vervolgens van top tot teen hebben aangepast. Check de koolstofvezel motorkap en enorme achterspoiler.

Techniek van de ABT RS7 LE

De techniek is ook lekker aangepast. De 4.0 V8 is voorzien van een joekel van een intercooler en twee ABT turbo’s en een AEC, de ‘ABT Engine Control’ die ervoor moet zorgen dat motor gebruik maakt van de upgrades. Het resultaat is 760 pk en 980 Nm. Nondeju!

Van 0-100 km/u is niet eens meer sprinten, maar gekatapulteerd worden. Dankzij de enorme Continental Sport Contact 7-banden en het befaamde quattro-vierwielaandrijvingssysteem heb zit je in 3,1 seconden op de 100 km/u. Standaard heeft de RS7 daar 3,6 seconden voor nodig.

ABT zal er ‘slechts’ 200 exemplaren van gaan bouwen. Dat lijkt ons eigenlijk nog best een ambitieus aantal. Zeker gezien de prijs van 106.500 euro. Dat is namelijk de prijs van het LE-pakket BOVENOP een RS7 die je ook moet aanleveren. Maar ja, dan heb je wel een monster dat redelijk uniek is.