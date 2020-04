CBR blijft voorlopig gesloten

Door de recente aankondigingen van het kabinet blijft het CBR dicht.

Als jij bezig bent met het halen van je rijbewijs is dit een zeer vervelende tijd. Voor zover de coronacrisis al geen bittere pil was voor velen. Het CBR is gesloten en heeft nu bekendgemaakt de sluiting te verlengen tot en met tenminste 28 april.

Dit betekent dat alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag) tot die tijd niet doorgaan. Hetzelfde geldt voor alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen.

Het CBR neemt contact op met kandidaten en de rijscholen wanneer ze in deze periode een examen of toets hadden geboekt. Ook het reserveren van een examen of toets is niet mogelijk. Het CBR wilt zo voorkomen dat er een run ontstaat wanneer alle examens herstart worden. De kantoren zijn gesloten. Een groot deel van de medewerkers werkt daarom vanuit huis.

Mensen die al wel het theorie-examen hebben gedaan en nog moeten afrijden hoeven niet bang te zijn voor de geldigheid van het certificaat. Een uitgestelde rijexamen mag worden afgenomen met een verlopen certificaat. Het CBR is nog aan het kijken hoe lang het theoriecertificaat geldig kan blijven.

Voor de zakelijke markt moet de CBR ook op zoek naar oplossingen. Door al die uitgestelde examens vanwege de sluiting verlopen ook certificaten, passen of uitslagen van beroepschauffeurs. De organisatie zegt hiermee bezig te zijn. Omdat de scholen gesloten zijn kunnen er ook geen fysieke nascholingscursussen plaatsvinden.

Niet álles van het CBR ligt op z’n gat. Zo gaan de medische beoordelingen voor rijbewijzen nog wel door. Eerder maakte het CBR al bekend dat meer dan 80.000 theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en alcohol- en verkeersgedragcursussen zijn afgelast door de corona maatregelen.