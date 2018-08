Volkswagen gaat snelste Golf GTI in Nederland verkopen!

Met deze GTI ga je een Golf R op de Autobahn voorbij.

Volkswagen presenteerde eerder dit jaar op Wörthersee de Golf GTI TCR. Het was toen nog een concept, maar van dit apparaat komt een productievariant. De GTI TCR zal in een gelimiteerde oplage worden gemaakt en Volkswagen heeft vandaag laten weten dat de hete GTI ook in Nederland op de markt gaat komen.

Hoeveel exemplaren er van de GTI TCR gebouwd gaan worden en hoeveel stuks er voor onze markt bestemd zijn is niet bekendgemaakt. Het model zal de snelste productie-Golf ooit worden. Niet zozeer op het gebied van acceleratie, maar wel op topsnelheid. Er is namelijk geen elektronische begrenzer aanwezig.

De specs zullen nagenoeg gelijk zijn aan het concept. Dit betekent 290 pk en 370 Nm koppel uit de bekende tweeliter turbomotor. De GTI TCR komt standaard met DSG, een sperdifferentieel en een titanium Akrapovič uitlaatsysteem. Over het sprintje naar de honderd wordt niet gesproken. De topsnelheid bedraag echter 264 km/u.

Een GTI TCR komt in de kleuren Pure Grey, Pure White, Tornado Red, Deep Black Pearl Effect en Oryx White Pearl Effect op de markt. De Volkswagen is in ons land op 16 september voor het eerst te zien tijdens GTI Originals & More in Purmerend. Prijzen en exacte specificaties worden op een later moment bekendgemaakt.