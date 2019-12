Pakketbezorgers zorgen voor veel overlast

De busjes worden pardoes geparkeerd en staan geregeld in de weg.

Ho ho, het is de maand van Sinterklaas en Kerst. Een maand met traditioneel veel cadeautjes. Aangezien steeds meer mensen lui op de bank online shoppen moeten al die cadeautjes ook bezorgd worden. Het is een zeer drukke periode voor pakketbezorgers die van adres naar adres vliegen en het soms niet zo nauw nemen met de verkeers- en parkeerregels.

Onder andere reden voor Veilig Verkeer Nederland (VVN) om het onderwerp pakketbezorgers (weer) uit te lichten. Niet zozeer vanwege deze drukke feestmaand, maar om terug te blikken op 2019. Volgens VVN zijn er dit jaar bijna 1.250 klachten binnengekomen bij een meldpunt van de organisatie. Ze hebben een eigen meldpunt waar mensen hun geklaag over pakketbezorgers kunnen lozen.

Men klaagt onder meer over chauffeurs die scheuren door het verkeer of pakketbezorgers die het busje fout parkeren tijdens een bezorg-actie. Tegenover de Telegraaf zegt Rob Stomphorst van VVN dat bezorgers tijdens deze feestmaand alleen al 150 tot 200 pakketten op een dag moeten bezorgen. Om dit voor elkaar te krijgen worden de verkeersregels minder nauw genomen. Het is elke dag haasten. Met name chauffeurs die per bezorging betaald worden hebben er baat bij om zoveel mogelijk pakketjes op een dag te bezorgen.

Het zijn niet alleen de traditionele postbezorgers van PostNL, DHL en UPS die elke dag bezorgen met een bedrijfswagen en dus onderweg zijn. Het aantal bezorgers neemt juist toe. Denk aan de nieuwe wasmachine of de boodschappen die bezorgd worden. Gemak voor de eindgebruiker, maar gedoe in het proces ertussen.

VVN hoopt dat mensen meer gebruik gaan maken van lokale servicepunten waar bezorgers pakketten kunnen afleveren. De klant kan dan op een gewenste tijd zelf het pakket ophalen. Zo kunnen bezorgers op één adres veel meer pakketten kwijt.