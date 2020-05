ABT RS-Q3 Sportback is géén homologatiespecial

Met de nieuwe ABT RS-Q3 Sportback proberen de Duitse tuners een link te leggen met Group B rallymonsters. Right…

Toen ondergetekende nog een kleine Willempie was, waren er een paar auto’s waar ik sneller melk van ging drinken. Iedereen houdt van auto’s uit zijn jeugd, maar monsters als de Audi quattro, Ford Sierra RS Cosworth en Lancia Delta Integrale stonden (en staan!) hoog op mijn fictieve verlanglijstje.

Homologatie-auto’s

Dat waren volbloed homologatie-auto’s met om en nabij de 200 pk, soms wat meer. Met een beetje kietelen kon je er wel 300 pk uithalen. Dat was toen ongehoord. Daar moest ondergetekende even aandenken toen het volgende PB op de mat plofte: ABT heeft de RS-Q3 Sportback nog wat sterker gemaakt.

Kortsluiting

met die auto probeert ABT de link te liggen tussen RS-Q3 en de quattro S1. Dit zorgt voor ernstige kortsluiting in de bovenkamer. Want er worden bij deze auto een paar positieve items met minder positieve dingen gemixt. Laten we beginnen met alles wat er gaaf is aan de ABT RS-Q3 Sportback.

Vijfcilinder

Ten eerste moeten we de motor benoemen. De vijfcilinder is een van de gaafste motoren van het moment. Ten eerste vanwege de specificaties: met 400 pk is deze motor in standaard-trim meer dan krachtig genoeg. De beschikbare 480 Newtonmeters zijn bijna over het gehele toerenbereik beschikbaar. Daarbij klinkt de motor geweldig, alsof je een aflevering van Blik op de Weg zit te kijken, eh, luisteren. Alleen de licht ironische stem van Leo de Haas moet je er zelf bijdenken.

285 km/u

De motor is in dit geval opgepept naar 440 pk, 10% meer dus. Dat heet ABT weten te bereiken door de AEC (ABT Engine Control) unit te gebruiken. Deze bypass module (wat het feitelijk is), zorgt ook voor extra koppel: 520 Nm. Qua prestaties is er absoluut geen reden tot klagen. Van 0 naar 100 km/u accelereren is in 4,3 seconden achter de rug! Op een lege Autobahn kun je 285 km/u aantikken. Dat is gewoon indrukwekkend.

Wielen

Helaas doet ABT verder niet zoveel aan de RS-Q3. Nu is ABT typisch zo’n tuner die gedurende de looptijd van een model met meer en meer onderdelen op de proppen komt zetten, maar je kunt nu kiezen voor een chip en heel erg veel verschillende wielen in 20” of zelfs 21”. Dat klinkt heftiger dan het is, bij Audi is 20” standaard en 21” optioneel. Kwalitatief zijn het uitstekende velgen, maar esthetisch zien ze er uit alsof ze rechtstreeks uit een Moldavische Autostyle-gids uit 2009 komen.

Bedenking

Dan nu een kleine bedenking bij de ABT RS-Q3 Sportback. Het is natuurlijk volkomen begrijpelijk dat ABT Sportsline met spulletjes komt voor deze auto: ze zijn erg populair. Het is wel jammer, dat in tijden dat auto’s met een leuke benzinemotor telkens schaarser worden, een mode-auto als de Q3 Sportback voorzien is van een van de lekkerste motoren van het moment. Hopelijk komt de motor terug in de nieuwe RS3 Sedan. Dan mag ABT zich daarmee gaan bemoeien.

De onderdelen zijn per direct leverbaar.