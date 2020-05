Enorme Jeep met 1.3 motor vervangt Alfa Romeo

De nieuwe Jeep Compass is nog Europeser.

Het FCA-concern is een beetje een vreemde. Uiteraard hebben we enkel goede woorden over de overleden Sergio Marchionne, maar deze charismatische man kon wel een paar hele vreemde beslissingen nemen.

Succesen

Het verschil tussen een gek en een genie, zit ‘m natuurlijk in de mate van succes. Het FCA concern heeft een paar successen achter de rug. Helaas behoren de verkoopcijfers van Alfa Romeo en Mserati door (nog) niet toe, maar de Amerikaanse merken doen het vooralsnog behoorlijk goed. Sterker nog, dankzij de enorme populariteit van de RAM 1500, kan de FCA groep zich redelijk wat veroorloven.

Compass verhuisd

De compacte crossover doet het dermate goed, dat ze de productielijn hebben verhuisd. Aanvankelijk werd de Jeep Compass gebouwd in de Toluca-fabriek in Mexico. De productie van de succesvol gefacelifte Compass is namelijk verhuisd naar Melfi, Italië. Die locatie is beschikbaar, sinds de Alfa Romeo Mito daar niet meer geproduceerd wordt.

Nieuwe motoren

Jeep maakt meteen even van de gelegenheid gebruik wat wijzigingen door te voeren. Zo zijn er twee nieuwe FireFly-motoren voor de Jeep Compass. Beide zijn 1.3 liter groot en naar keuze leverbaar met 130 of 150 pk. Deze 110-kg wegende motoren vervangen de ‘oude’ 1.4 MultiAir blokken. In het geval van de 130 pk versie krijg je een handgeschakelde zesbak.

Nieuwe transmissie

Wie de 1.3 FireFly met 150 pk besteld, krijgt de DDCT transmissie. Een zeventraps bak met dubbele koppeling. Ook nieuw is een zogeheten ‘Sport’-uitvoering. Sport bij Jeep betekent niet een sportieve auto, maar een sportief prijsje voor mensen die graag sportief zijn, denk aan de Wrangler Sport en Cherokee Sport. Deze is wel voorzien van airco, cruise control en een klein infotainment display van 5 inch. Prima voor een instapper.

Prijzen en garantie

Deze uitvoering is er vanaf 31.500 euro. Private lease kan vanaf 449 euro per maand, mits je niet meer dan 10.000 per jaar rijdt de komende 60 maanden. Sowieso kun je ‘m best kopen, want je krijgt 5 jaar fabrieksgarantie mee inclusief mobiliteitsgarantie. Een PHEV-variant zal later volgen. Niet alleen van deze Compass, maar ook van de Renegade.