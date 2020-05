Nóg een breek: Carlos Sainz naar Ferrari!

Huh, Sainz toch eerder naar een ‘topteam’ dan Verstappen?

Het hoge woord is eruit! Carlos Sainz Jr. gaat naar Ferrari! De geruchten bleken in dit geval helemaal te kloppen. De Spanjaard heeft een tweejarig contract getekend en zal dus in 2021 en 2022 voor het team uit Maranello rijden.

Supertalent

Carlos Sainz begon als supertalent bij Toro Rosso in 2016. Ondanks het verschil in resultaten, waren Sainz en Verstappen redelijk aan elkaar gewaagd. Na drie seizoenen Toro Rosso had Sainz geen vertrouwen (en/of zin) in een promotie naar Red Bull en koos hij voor Renault.

Plaatsmaken voor Ricciardo

Daar mocht hij vertrekken door plaats te maken voor Daniel Ricciardo. Nu mag hij weer plaats maken voor Daniel Ricciardo. De Australiër neemt de plaats van Sainz in (naast Norris). Sainz maakt ditmaal echter een mooie promotie door naar Ferrari te gaan.

2e man?

De tweejarige deal lijkt te betekenen dat Leclerc de nummer 1 is in het team en Sainz voor Irvine, Barrichello, Massa en Raikkonen mag spelen. Althans, puur op contractduur gelet. Een goed seizoen van Sainz kan natuurlijk veel veranderen in een Ferrari kun je ook wat laten zien.

Capabel

En Sainz is absoluut capabel om mooie dingen te laten zien. Hij rijdt weliswaar minder spectaculair dan een Verstappen of Leclerc, maar hij weet wel resultaten te boeken. De Spanjaard valt relatief weinig uit en maakt niet veel persoonlijke fouten.

Indrukwekkend

Met name zijn prestaties in het afgelopen jaar waren bijzonder indrukwekkend. Hij reed weliswaar in een redelijk competitieve middenmoot auto (de McLaren), maar wist uiteindelijk als zesde te eindigen. Ook pakte hij in Brazilië een podiumplek na een zeer enerverende inhaalrace. Wat dat betreft heeft hij met zijn prestaties de positie bij ferrari afgedwongen.

Onduidelijk

Nu zijn er nog twee dingen onduidelijk: wat gaat Sebastian Vettel doen en wie gaat er volgend jaar naast Esteban Ocon rijden in de Renault?