Dít is de compleet nieuwe Audi RS Q3

De best klinkende auto in zijn segment?

Ze zijn lekker bij bezig daar, bij Audi Sport. De speciale divisie van Audi voor extra sportieve en sterke modellen, stond onlangs al in de schijnwerpers met de nieuwe Audi RS6 Avant en RS7 Sportback. Voor vandaag worden er twee Audi RS-modellen gelanceerd, namelijk de Audi RS Q3 en de Audi RS Q3 Sportback. Daarmee slaat Audi, net als de vorige keer, de ‘S’-variant over en gaat men meteen door naar de ‘RS’-versie.

De auto moet goed nieuws zijn voor iedereen die een bijzondere verbrandingsmotor wenst. Het huzarenstukje van deze auto is, op papier althans, de motor. Net als de vorige RQ-Q3 heeft deze een 2.5 liter grote vijfcilinder turbomotor. Deze levert 400 pk (bij 5.850 toeren) aan vermogen en 480 Nm (bij 1.700 Nm) aan koppel.

Deze motor is overdwars geplaatst in het vooronder. Daarnaast zit een zeventraps automatische transmissie met dubbele koppeling. Inderdaad, net als bij de Audi RS 3 en TT RS, die dezelfde aandrijflijn hebben. De Audi RS Q3 is in elk geval een rappe jongen. De 0-100 km/u sprint is in 4,5 seconden achter de rug. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u, maar 280 km/u is ook mogelijk als je de juiste opties aanvinkt. In tegenstelling tot de vorige RS Q3 heeft de nieuwe een ovale blêrpijp links én rechts.

Keramisch

Het is niet alleen de motor die een stuk sportiever is geworden. Ook het chassis is aangepast op het hogere vermogen. De RS Q3 is standaard uitgerust met een progressieve besturing installatie. Maar voor de echte sportieve sensaties dient de optielijsten geraadpleegd te worden. Want het RS-sportonderstel ‘Plus’ met Dynamic Chassis Control is niet standaard. Standaard heb je remmen met zes zuigers. Optioneel zijn deze leverbaar in het rood, maar als je toch gaat voor een remmenupgrade, dan kies je voor de keramische remmen. De RS Q3 voorzien van 20″ velgen, 21″ is een optie.

RS Q3 Sportback

De Audi RS Q3 komt er direct als ‘gewone’ RS Q3 en als RS Q3 Sportback. Deze heeft een aflopende daklijn en is sowieso 45 mm minder hoog. Ook is de schouderlijn iets lager, voor een sportievere stance. Ondanks de lagere daklijn, zijn de prestaties krek eender met de gewone Audi RS Q3. De Audi Q3 RS en Q3 RS Sportback staan begin volgend jaar bij de dealers.

