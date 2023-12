Cybertruck UP Invincible is klaar voor het einde der tijden

Je kunt de Cybertruck nu nóg cooler maken.

Als je fan bent van de Cybertruck ben je waarschijnlijk ook fan van science fiction. En dan vind je een extra ruige versie, die klaar is voor de apocalyps, vast wel een cool idee. Zo’n versie kun je nu maken, dankzij de gloednieuwe Invincible-accessoirelijn.

Wat je hier ziet zijn niet zomaar leuke renders, maar onderdelen die je daadwerkelijk kunt bestellen. Niet bij Tesla zelf, maar wel bij Unplugged Performance. Dit is een partij die wel raad weet met Tesla’s en al jarenlang alle mogelijke upgrades aanbiedt.

Nu de eerste Cybertrucks geleverd zijn is Unplugged Performance er als de kippen bij om een uitgebreid pakket met upgrades te lanceren. Deze zijn er allemaal op gericht om de Cybertruck extra off-roadwaardig te maken. En natuurlijk extra cool.

Het pakket bestaat onder meer uit nieuwe bumpers, een bull bar, extra led-verlichting en wielkastverbreders. Dankzij een liftkit staat de Cybertruck 2,5 inch (6,35 centimeter) hoger op zijn pootjes. De totale bodemspeling komt daarmee uit op 49,53 centimeter. Met deze upgrade blijft de luchtvering van de Cybertruck gewoon intact.

Unplugged Performance biedt ook twee nieuwe velgen aan voor de Cybertruck, waaronder de gave honingraatvelgen die je op de afbeeldingen ziet. Bijpassende off-roadbanden van BF Goodrich mogen ook niet ontbreken.

Dit is allemaal heel leuk, maar goedkoop zijn de upgrades niet. Alleen voor de liftkit ben je omgerekend al €9.189 kwijt. En als je de Cybertruck helemaal zoals op de plaatjes wil hebben ben je maar liefst €41.709 kwijt in de Unplugged webshop. Dat is vrij veel geld, zeker als je bedenkt dat de instapversie maar een kleine 46 mille kost in de VS.