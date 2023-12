Kies maar: welke Britse limo wil jij voor de deur

De Britse limo kun je met een paar aanpassingen al briljant maken. In dit geval hebben we twee minder populaire opties voor je.

Elk land is ergens goed in. In Japan maken ze de beste kleine autootjes, Italië is goed in supercars, Amerikanen doen de pick-up als geen ander Zweden was de bakermat voor de stationwagon. In het Verenigd Koninkrijk zou je zeggen dat sportwagens hun specialiteit is en dat klopt op zich ook wel. Maar ze waren ooit ook extreem goed in het bouwen van statige sloepen.

Op de Essen Motor Show kwamen we er een hoop tegen en de twee meest verrassende halen we er even uit voor je. Want net zoals elke tuningsbeurs zagen we een aantal thema’s, terugkomen. En eentje ervan is: red de normale auto voordat ze gesloopt worden.

Britse limo’s

Er was een enorm aantal toffe auto’s die we aboluut herkenden, maar he-le-maal vergeten waren. Oude Kadettjes, Passats, Mondeo’s. Red de auto’s van de ondergang en pas ze aan op smaak, is het credo. Dat aanpassen kan heel erg extreem, maar dat hoeft niet. Dat bewijzen deze Britse limo’s.

De eerste Engelse sloep is een Rolls-Royce, een Silver Spirit. Zo op het oog lijkt het een Series III, gezien de koplampen, maar we laten ons graag corrigeren door de Rolls Royce-connaisseurs. Het mooie is dat de auto ‘gewoon’ netjes is. Niet extreem dik overgespoten met vier dubbele verflagen. Nope, je ziet zelfs het patina op de motorkap. Ondanks dat dit een vrij laat exemplaar is, zijn de jongste Spirits inmiddels ook al bijna 30 jaar oud.

De verlaging is gedaan middels luchtvering die in dit geval bijzonder laag kan, typisch voor de show. Als je ermee gaat rijden, kan de auto omhoog. De velgen krijgen ook een pluim van ons, want het zijn originele Rolls-Royce wielen die opnieuw opgebouwd zijn. Het eindresultaat geeft een soort extra dikke OEM+-look.

Jaaaaaag

De tweede Britse Limo is deze Jaaaaaaag, een Jaguar XJ. Het bijzondere is dat het geen laat of vroeg exemplaar is, maar juist eentje van de vergeten generatie, de XJ40. Dit was Jaguars’ manier om met de rijd mee te gaan. Net als de XJ-S vond men het natuurlijk helemaal niets, aanvankelijk. De vierkante koplampen waren pure blasfemie: op een Jaguar! Daar horen natuurlijk vier ronde koplampen op.

Net zoals wel vaker vond de enthousiastelingen het helemaal niets, maar verkocht de auto alsnog. De meeste schreven hard af en belandden op de sloop, het lot van de meeste auto’s. Maar deze XJ40 dus niet.

Net als veel andere auto’s op de beurs is de auto voorzien van een luchtvering, zodat ‘ie heeeeeel erg lang kan. Het is niet de laagste auto van de beurs, maar het komt in de buurt. Uiteraard staat deze Britse limo niet meer op de standaardwielen. Het zijn in dit geval BBS-jes, uiteraard. Ondanks dat de tijden veranderen, blijft dat financieel geplaagde merk goed vertegenwoordigd op dit soort evenementen.