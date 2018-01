ABT’s nieuwe Audi RS3 heeft een dijk vermogen

Méér, méér, MÉÉR!

De nieuwe Audi RS3 is een imponerende machine, maar écht overtuigend is ‘ie niet. Althans, dit ondervond onze @wouter tijdens zijn rijtest met de Limousine. Het is en blijft een geweldig ding, maar gezien het prijskaartje zijn er hoogstwaarschijnlijk betere alternatieven te vinden. ABT besluit hierom de RS3 direct aan te pakken en probeert je de gebreken te doen vergeten met nog meer vermogen.

Waar de 2,5-liter vijfcilinder in de standaard RS3 ‘slechts’ 400 pk produceert, doet het team van ABT er nog een flinke dot vermogen bovenop. De Duitsers gingen aan de slag met een speciaal voor de RS3 ontwikkelde ECU, die het vermogen behoorlijk opschroeft zonder daarbij meer van de motor te vragen of het verbruik te verhogen. De vijfcilinder produceert voortaan 500 pk. Cijfers over koppel of acceleratie zijn nog niet bekend.

Ongeacht zijn snelheid, die ongetwijfeld wat omhoog gegaan zal zijn, heeft hij ook de nodige aanpassingen ondergaan om hem weer te laten stoppen. ABT verstopt reusachtige 380 mm grote schijven achter hun eigen 19″ of 20″ velgen waaruit de klant kan kiezen. Daarnaast krijgt de RS3 een exclusieve ophanging van KW Automotive die het rijgedrag zowel sportiever als comfortabeler dan voorheen moeten maken. Een nieuw uitlaatsysteem met twee sets 102 mm pijpen laat de rauwe vijfcilinder harder dan ooit grommen.

Aan de buitenzijde herkennen we een nieuwe bumperlip aan de voorkant, evenals een nieuwe grille met RS3 logo. De achterkant wordt opgedirkt met een heuse bumperset.

Over prijzen wil ABT voorlopig nog niet spreken, maar reken er maar niet op dat deze gunstiger zal uitvallen dan bij het origineel. Aan de andere kant, als de normale RS3 nog niet voor de echte liefhebber was, dan is deze het wel.