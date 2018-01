Wat we weten over de nieuwe Citroën C5/C6

Wat meer leven in de brouwerij van luxe sedans.

De laatste C6 (aankoopadvies) rolde alweer in 2012 van de band. Traantjes werden gelaten, maar Citroën wist ons al snel te verblijden met DS modellen. De afgelopen jaren waren de DS4 en DS5 de topmodellen van Citroën. En ook al waren dit erg mooie auto’s, ze hebben nooit echt het gat kunnen vullen dat de C6 achter liet. De vreemde verhoudingen zorgden ervoor dat de C6 een uniek voorkomen op de straat was, en is. Designelementen die ze alleen bij Citroën zouden kunnen bedenken, zoals een holle achterruit, en vooruitstrevende techniek, zoals een Head Up Display, meesturende Xenon verlichting en natuurlijk de hydraulische vering zorgden ervoor dat de C6 een icoon werd voor veel autoliefhebbers.

Nadat het DS-merk werd losgekoppeld van Citroën, heeft het merk niets in het modellengamma wat ook maar enigszins lijkt op een luxe sedan. Terwijl de Franse eigenzinnigheid juist zo veel charme brengt binnen dit segment. Bij gebrek aan Franse invloed is nu nota-bene Lexus maar de rare jongen van de klas geworden.

Gelukkig is er goed nieuws, ook Citroën beseft dat ze nodig zijn om de hele boel fris te houden. Er staat een vervanger gepland voor de C5/C6. Deze is gebaseerd op het Citroën Cxperience concept en, zoals al eerder bekend werd, moet deze in 2019 of 2020 het daglicht zien. De C5 heb ik persoonlijk nooit zo’n interessante auto gevonden, gelukkig lijken de Franse woorden voornamelijk te duiden op een spirituele opvolger van de C6. Citroën’s CEO meldt een onderscheidende, high-tech, comfortgerichte auto te willen maken. Dit zijn drie woorden die de C6 precies beschrijven. De nieuwe auto moet een groot en overzichtelijk dashboard krijgen, met een groot touchscreen en lounge-achtige stoelen voorin en achterin. Hmm, alleen maar lounge stoelen, high-tech en gericht op comfort, is Citroën hier wellicht bezig met een autonome auto? Maar goed, met het Citroën-DNA dat de luxe sedan meekrijgt kunnen wij alleen maar met smart op deze auto wachten.