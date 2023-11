Abu Dhabi is laatste F1-race voor Alfa Romeo

Na de race in Abu Dhabi vandaag zit ook officieel het termijn erop voor Alfa Romeo in de sport. Wat gaat het merk doen?

Eigenlijk best een mooie marketingstunt: in 2017 keerde ineens de naam Alfa Romeo terug in de Formule 1. Een mooi Italiaans merk dat altijd al als een soort junior-Ferrari voelt, is nu ook een junior-Ferrari in de sport. Zoals gezegd ook een mooie manier om de straatauto’s in het zonnetje te zetten, want als rasecht F1-merk verkoop je sowieso meer auto’s. Tenminste, dat hoop je.

Alfa Romeo verlaat F1

Helaas markeert het einde van seizoen 2023 ook het einde van Alfa Romeo in de sport. Abu Dhabi is de laatste race voor het merk. Mocht jij echter Valtteri Bottas of Zhou Guanyu zijn en dit lezen: je zitje is veilig. Alfa F1 is namelijk niet écht het Italiaanse merk als zelfstandig F1-team, maar een samenwerking tussen het Italiaanse merk en het Zwitserse team Sauber. Alfa Romeo was eigenlijk gewoon een soort titelsponsor voor Sauber, laatstgenoemde leverde bijvoorbeeld Fred Vasseur aan als teambaas.

En nu?

Sauber gaat dan ook eerst even zelfstandig verder zonder Alfa Romeo in de F1, uiteraard omdat er vanaf 2026 een gloednieuwe fabrikant op de loer staat: Audi. Audi en Sauber hebben voor 2026 een F1-deal gemaakt, maar ook geen dag eerder. Sauber heeft dus beloofd geen andere (Duitse) autofabrikanten binnen te hengelen alvorens Audi het team gaat bijstaan. Wat een stunt zou dat zijn, om voor 2024 en 2025 nog even BMW-Sauber te reanimeren. Goed, vandaar dus dat Bottas en Zhou hun zitje in ieder geval volgend jaar mogen behouden, die gaan gewoon door naar Sauber.

Wat betreft Alfa Romeo: die hebben nog geen concrete toekomst. CEO Jean-Philippe Imparato zegt dat ‘racen in het Alfa-DNA zit’ en het merk ‘hoopt de spanning terug te brengen naar fans wanneer de tijd rijp is’. Geruchtmatig zou Alfa een nieuwe deal hebben gemaakt met Haas, maar bewijs daarvan ontbreekt ’tot de nieuwe teamlijsten voor 2024 bekend zijn gemaakt’. Wellicht is het juist, maar misschien was Gene Haas eigenwijs en wordt Alfa Romeo gedwongen een sabbatical te nemen.

Zes jaar

Het einde van Alfa Romeo markeert een mooie zesjarige terugkeer van het merk. In 2017 en 2018, met Marcus Ericsson, Antonio Giovinazzi, Pascal Wehrlein en het veelbelovende debuut van Charles Leclerc als de coureur-line-up, was er al een Alfa-deal. Het merk reed toen nog niet als titelsponsor mee met Sauber. Pas in 2019 werd het team officieel Alfa Romeo Racing en strikte het team Kimi Räikkönen nadat Leclerc direct door mocht naar Ferrari en dus het zitje van Kimi pakte. Räikkönen en Giovinazzi bleven in 2019, 2020 en 2021 de bezetting, zelfs Robert Kubica heeft nog voor Alfa gereden nadat Kimi tijdens de GP van Zandvoort en Monza last had van COVID. In 2022, tijdens een grote stoelendans voor elk team, ging Kimi met pensioen en kreeg Giovinazzi een functie elders. Dat zorgde voor de huidige bezetting: rookie Zhou Guanyu en de volgende Fin die na zijn tijd bij een topteam nog even rustig aan mag doen voor het pensioen: Valtteri Bottas.

Voor de GP van Abu Dhabi later vandaag zijn de Alfa Romeo’s voorzien van een speciale livery met het getal zes als prominente aanwezige, om het zesjarige partnerschap te eren. Ook staat er “Alfa Romeo nei nostri cuori” op: Alfa Romeo, voor altijd in ons hart. Of en wanneer het merk terugkeert is de vraag.