Honda blijft nog een jaartje in de Formule 1

Goed nieuws voor Verstappen!

Hoewel de samenwerking tussen Honda en de twee Red Bull-Formule 1-teams goed bevalt, was het nog altijd niet zeker of die samenwerking na de huidige overeenkomst ook in 2021 nog verder zou gaan. In dat seizoen wordt het nieuwe reglement toegepast. De auto’s gaan er anders uitzien (minder vleugel) en de teams krijgen daarbij onder meer een uitgaven limiet. Geld was ook de reden waarom Honda nog twijfelde of het in 2021 nog wel mee zou doen aan de autosport, zo meldde Autosport eerder deze week.

Races winnen is leuk, maar dat moet niet teveel gaan kosten. Honda moest dan ook op de één of andere manier geld zien te besparen, wilde het in de toekomst nog mee blijven doen als motorleverancier.

Blijkbaar hebben ze nog even goed naar de Excel-bestanden gekeken, want Red Bull Racing laat via Twitter weten dat Honda ook in 2021 motoren blijft leveren. Wat er in 2022 gaat gebeuren is nog niet bekend, maar dit geeft in ieder geval rust voor Verstappen en co. Kunnen ze volgend jaar nog voor die wereldtitel gaan. Eerst komt echter de laatste race van het huidige seizoen, die is zondag in Abu Dhabi.