‘Ronaldo is nieuwe eigenaar Bugatti La Voiture Noire’

Hij heeft er de centjes voor.

Hoe maak je de allerduurste auto ter wereld? Simpel: je pakt een van de duurste auto’s ter wereld en gaat daarmee aan de slag. Je verandert wat dingen aan het koetswerk, monteert andere wielen en geeft het project een bijzondere naam. Vervolgens gooi je er nog wat pure winst overheen.

Het resultaat is de Bugatti La Voiture Noire. Deze zwarte supercar moet denken aan de Typ 57 SC Atlantic. Een gedeelte van de lijnen komen overeen, alhoewel dat percentage wel vrij klein lijkt te zijn. Ze hebben teveel hun best gedaan om te zeggen dat er geen verschil is, maar gevoelsmatig zijn de verschillen te klein om de enorme meerprijs te rechtvaardigen. Mocht je jezelf afvragen wat de verschillen nog meer zijn, die worden uitgebreid behandeld in dit artikel.

Er zijn maar weinig mensen die zich een La Voiture Noire kunnen veroorloven. Er zullen zelfs Chiron eigenaren zijn die 19 miljoen euro voor een auto nèt even te veel van het goede vinden. Aanvankelijk was de consensus dat Ferdinand Piëch de nieuwe eigenaar zou worden. Hij heeft aan de wieg gestaan van de wedergeboorte van Bugatti en heeft dankzij de verkoop van vele TDI’tjes voldoende kwartjes om over te gaan tot aanschaf.

Maar er duiken nu hardnekkige geruchten op dat niet Ferdinand Piëch zich gaat ontfermen over de Uber-Bugatti, maar een voetballer. In tegenstelling tot 11 kwajongens uit Amsterdam speelt hij niet meer mee in de Champions Laegue, maar hij heeft een behoorlijke naam in het voetbal. Het is namelijk Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, beter bekend als Cristiano Ronaldo. De Portugees won menig maal de Beker met de Grote Oren en heeft de afgelopen jaren een behoorlijk vermogen opgespaard.

Hij staat daarnaast bekend als een Bugatti-liefhebber. Bij het winnen van het Europees Kampioenschap in 2016 deed hij zichzelf een Veyron Grand Sport cadeau. Ook heeft hij al een Chiron in zijn garage staan. Na wat onderzoek lijkt de bron van het nieuws het Spaanse ‘Marca‘ te zijn, een van de weinige kranten die niet onder de indruk waren van de rijkunsten van Max Verstappen. Of het waar is, is dus niet zeker, maar de kans is redelijk groot. Het zal overigens nog wel even duren voordat de La Voiture Noire afgeleverd wordt. Zo moet het interieur nog bekend gemaakt worden. De auto wordt pas verwacht in 2021.