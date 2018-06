Koop dit Nederlandsche optrekje met oprijlaan

Leven op stand voor weinig, het kan nog in Nederland.

Normaal beschouwen we op deze site Limburg niet als Nederland, maar als er dit soort huizen te koop staan maken we een uitzondering. In de heuvelachtige omgeving van Mestreech licht namelijk het kasteel Gronsveld, een bescheiden onderkomen dat in verschillende fases gebouwd is tussen het jaar 1250 en 1880. En je kan lacherig doen over die Limbo’s, maar nergens in Nederland woon je dichter bij Spa-Francorchamps én de ‘Ring. Denk daar maar eens over na.

Het optrekje in kwestie is van alle gemakken voorzien die de 19de eeuwse mens zich kon wensen. Het woonoppervlak bestrijkt 1.000 vierkante meter, waarvan een deel bestemd is voor de onmisbare Orangerie. Ik weet niet precies wat dat is maar waarschijnlijk is het een speciale ruimte om van sappige sinaasappels te genieten. Schmøllen. Op je idyllische terrein van 2,3 hectare vind je tevens je eigen ruïne terug. Wat wil een mens nog meer? Nou iets wat met auto’s te maken heeft natuurlijk! Helaas is er maar een garage voor twee auto’s, dus dat is eigenlijk niet een goed genoeg excuus om dit huis op te nemen in onze rubriek huisblog. Hmm…eens even verder kijken door de advertentie. Ah, er is ook een oprijlaan! We laten de verkoper aan het woord:

Een lange oprijlaan met oude kastanjebomen markeert de toegang naar het kasteel. Deze laan begeleidt u naar een besloten vergezicht, waarachter opeens het sprookjesachtige, in mergelsteen uitgevoerde, kasteel opdoemt.

Serieus, een oprijlaan met kastanjebomen. Ik hoor het grind al knarsen onder de dikke sloffen van mijn Lancia Stratos Zero, terwijl mijn passagiere me indringend aankijkt, een zwoele hand door haar kastanjebruine haar haalt en me vraagt of ik het gasfornuis wel heb afgezet toen we weggingen. Oeefff. Wat dat kost? Als je beschikt over 3.950.000 Euro kan je contact opnemen met Sotheby’s. Wel handig, kan je meteen even vragen naar die Stratos…