Achter deze Stinger GT420 schuilt een tof verhaal

Waar je naar kijkt is niet zomaar een Stinger.

De Kia Stinger is een zeldzaamheid op de Nederlandse wegen. Dat is jammer, want de Zuid-Koreaan heeft een uiterlijk die uitnodigt voor wat spielerei. Wat alleen al wat stickers met het uiterlijk van de Stinger kunnen doen zie je bij dit exemplaar. Dit is bovendien niet zomaar een Stinger, maar een Kia met een goed verhaal.

Normaal gesproken verdwijnen pre-productie modellen in de shredder. Ze worden gebruikt voor testdoeleinden en mogen nooit op de openbare weg verschijnen. Kia Motors UK heeft daar een stokje voor gestoken met deze Stinger GTS. De Britten hebben van dit pre-productie exemplaar een waar monster gemaakt. Uiteraard voor op een circuit waar toegestaan, want je mag er nog steeds de weg niet mee op.

Deze auto werd door Kia in het Verenigd Koninkrijk gebruikt voor tests door het bedrijf en door journalisten. De auto verscheen in diverse autobladen en in TV-programma’s zoals Top Gear en The Grand Tour. Na de testperiode was de auto klaar voor de sloop, maar Kia Motors UK heeft de auto omgebouwd tot de zelfbenoemde Stinger GT420.

Het vermogen van de 3.3-liter twin-turbo V6 werd opgekrikt van 370 naar 428 pk. Het koppel ging van 510 naar 560 Nm. Daarnaast werd het interieur van de Stinger gestript en monteerde men een sportuitlaat van Milltek zónder katalysator. De Stinger GT420 weegt 150 kg minder in vergelijking met een reguliere Stinger. De auto, met 16.093 gereden kilometers op de klok, kreeg verder betere koeling voor de versnellingsbak en is de software van de bak aangepast voor agressievere schakelmomenten. De aanpassingen houden daar niet op. Minstens noemenswaardig zijn de Eibach Pro verlagingsveren, de OZ Racing Leggera wielen, de Brembo remmen en de Pirelli Trofeo R tires banden. Klik of scroll je een ongeluk in de bijgevoegde mega gallery!