VT Duitsland (2019): Ferrari beter dan Mercedes, Gasly crasht

Beloven de eerste twee vrije trainingen goeds voor het weekend?

VT1

In een bloedheet en gortdroog Hockenheim met temperaturen van dik 30 graden waren de F1-teams druk bezig met de eerste twee vrije trainingen. De eerste vrije training liet vooral zien dat Ferrari er zin in heeft. Het is voor Sebastian Vettel zijn thuisrace en er heerst veel druk op zijn schouders. Het seizoen voorloopt tot nu toe alles behalve lekker voor hem. Ferrari, en vooral Seb zelf, zullen en moeten presteren op Hockenheim. Vettel zat vol vuur en reed de snelste tijd in VT1, gevolgd door teamgenoot Leclerc. Als derde eindigde Lewis Hamilton. Max Verstappen volgde op een vierde plaats.

CLASSIFICATION: END OF FP1 A @ScuderiaFerrari 1-2, with Sebastian Vettel setting the early pace on his home race weekend#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/eYXxwl7idt — Formula 1 (@F1) July 26, 2019

VT2

De tweede vrije training begint halverwege de middag, wanneer de thermometer 37 graden aangeeft. Met deze luchttemperatuur is dit voorlopig het warmste F1-weekend van het seizoen. Pas na 20 minuten komt Max de baan op. In zijn eerste poging een snelle tijd neer te zetten noteert hij P3. Achter Bottas en Hamilton. Zijn derde tijd wordt al gauw afgepakt door Leclerc op de harde compound. Een tijdje later pakt Leclerc de eerste plek, met Vettel op twee. Spelen de hoge temperaturen weer een rol bij Mercedes dat ze P1 en P2 niet kunnen blijven vasthouden in Hockenheim? Na een stop komt Verstappen weer naar buiten om een snelle run te doen. Daarmee pakt hij een vijfde plek. Dan volgt er een crash van Pierre Gasly! De Red Bull-racer maakt een harde klap in de laatste bocht. Hij verloor de macht over het stuur. De coureur is zelf oké, maar de schade aan zijn auto is enorm. De monteurs van Red Bull Racing gaan het nog druk krijgen om de auto weer gerepareerd te hebben voor de derde vrije training en de kwalificatie van morgen.

RED FLAG The session is stopped after Pierre Gasly hits the barrier hard on the final turn 💥#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/IVzBLGZqbH — Formula 1 (@F1) July 26, 2019

Met nog een kwartier op de klok volgt de rode vlag en ligt de sessie stil. Na een minuut of acht gaan de lichten weer op groen. De baan stroomt weer vol met auto’s, Verstappen voorop. In de laatste minuten gebeuren er geen bijzonderheden. Uiteindelijk is het niemand die 1 + 2 van Ferrari afpakt. Het zijn uiteraard nog trainingen, maar het lijkt dat Ferrari dit weekend beter wellicht gaat presteren van de Mercedessen.

De derde vrije training is morgen om 12:00. Alles over de GP van Duitsland 2019, inclusief de tijden, check je in DIT artikel.