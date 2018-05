Achter dit Audi-busje zit een verhaal

Gezwoegd voor een Spaanse marktkoopman.

Audi heeft zich nog niet gewaagd aan een premium-busje. Gek, want het legt Mercedes bepaald geen windeieren. Of doet de Transporter het te goed? Wat de reden ook is, Audi blijft zich concentreren op personenauto’s en een bestelbus is geen ruimte voor (pun intended).

In de geschiedenis is er echter wel een Audi-busje geweest. Nou ja, ongeveer. Er prijken wel degelijk vier ringen in de grille van deze Spaanse bus, maar het is geen Audi. De vier ringen behoorden in die tijd nog bij het concern Auto Union-DKW, ver voordat VW het merk kocht en er premiumauto’s van maakte. Eén van de modellen die DKW produceerde was de F89 L ‘Schnellaster’. Een klein, koddig busje op basis van de 3=6 personenauto. Na bijna vijftien jaar werd die oud en moest er een opvolger komen.

Die opvolger vinden we hier, de DKW F1000 L. Minder uitgesproken dan de F89, wel praktischer vanwege het vergrote formaat. Het was overigens niet een volledig DKW product: hij rolde van de band in Spanje met de dieselmotor van een Mercedes-bus. Maar, zoals gezegd, de inmiddels bekende vier ringen mogen op de voorkant van de F1000 shinen.

Tenminste, schijnen is iets wat dit exemplaar van de F1000 niet meer doet. Het hoogste bod staat momenteel op 290 euro, voor een relatief bijzonder busje met geschiedenis geen geld. Maar kijk naar de staat en je weet genoeg. Overal roest, gebutst plaatwerk, andere beschadigingen, et cetera. Dit exemplaar is volledig op.

Hoe het busje in deze staat is beland, staat niet in de advertentie vermeld. Gezien de populariteit van de F1000 in Spanje (en de Spaanse woorden in de documenten en op de tellers), heeft dit busje vanaf 1966 dienst gedaan als op en top gebruiksvoorwerp. In de kofferbak liggen kisten die het meeste weghebben van fruitkisten, dus het zal een leuke marktauto zijn geweest.

Deze F1000 zijn dagen zijn geteld, tenzij er een handige Harry besluit om de wagen op te knappen. Voor wat er momenteel voor gevraagd wordt heb je voor weinig een leuk projectje. Er zijn echter een hoop reserveonderdelen nodig, gezien de zeldzaamheid van het busje wordt het een opgave om die onderdelen te bemachtigen.

Met dank aan Dennis voor de tip!