UMCG gaat levens redden met deze Tesla-ambulance

Rapid Response is nu nog rapider.

Wanneer er een ongeluk gebeurt, wil je voorkomen dat de reactietijd van een ambulance het verschil maakt tussen leven en dood. Daardoor lijkt het concept van de traditionele ambulance lichtelijk achterhaald. Het gebruiken van een bestelbus als basis heeft wel een reden: je kan met brancard en al een slachtoffer vervoeren naar het ziekenhuis. Een grote omgebouwde bestelbus met dieselmotor is echter niet per sé het laatste woord in snelheid, kundigheid van de ambulancebroeders terzijde. Er zijn wel Volvo-ambulances die het probleem half oplossen, maar die zijn alsnog vrij lomp.

Daarvoor is de Rapid Response uitgevonden. Dit zijn personenauto’s die niet omgebouwd zijn tot ambulance maar “gewoon” een lichtbak en striping kregen. Het zorgt ervoor dat een ambulance met getraind personeel en medische middelen sneller ter plaatse kan zijn om eerste hulp te bieden bij een ongeval. Nederland had hiervoor al speciale versies van de Audi Q7, die gekozen werden vanwege de grote kofferruimte gecombineerd met redelijke prestaties. Daarvoor lijkt mij, zoals de politie, een A6 handiger, maar goed.

Een grote vervuilende TDI is niet het beeld wat je wilt geven van je milieutechnische besef. Dat realiseerde de ambulance-tak van het UMCG zich ook. Daarom hebben zij vanaf nu een heuse Tesla in hun arsenaal. Hij zal ten opzichte van de Q7 iets inleveren aan bagageruimte vanwege de coupévorm, maar compenseert dat weer met zijn gebrek aan uitlaatgassen. Leuke bijkomstigheid is het feit dat zo’n elektrische wagen natuurlijk sneller van zijn plek schiet, wat de ambulancebroeders in de Tesla weer ten goede komt.

Image-credit: UMCG Ambulancezorg via Twitter.