Barista’s crashen Volvo Duett op de A2

De elandtest heeft toch zin gehad.

Gisterenavond is er een fraaie klassieker gesneuveld. Tegen het einde van de avondspits kwam er op de A2 bij knooppunt Holendrecht een Volvo Duett in aanraking met een Skoda Fabia. Volgens de berichten zijn de inzittenden er relatief goed vanaf gekomen, maar hetzelfde kunnen we niet zeggen over de Volvo.

Het is niet precies duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, maar gekeken naar de schade kunnen we stellen dat de inzittenden een flinke smak hebben gemaakt. Ze mogen dan ook van geluk spreken dat alleen het busje er slecht aan toe is. In een bericht van Rijkswaterstaat kunnen we zien dat het ongeluk de wagens over beide rijbanen verspreidde.

Ai. Forse crash op de #A2 bij Holendrecht. Amsterdam-ín is de hoofdrijbaan dicht. Parallel wel open. pic.twitter.com/YJHOAlef5P — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) May 17, 2018

Dankzij een tip van @dizono weten we dat het gaat om een bedrijfsauto van Ollie’s coffee and more. De koffiemakers wisten op hun Facebook-pagina te vertellen dat de klap de inzittenden slechts wat schaafwonden en een buil heeft bezorgd. Ondanks het feit dat auto’s uit die tijd allesbehalve veilig zijn, blijkt maar weer dat de Zweden een stevige auto bouwen. Hadden ze in een Amerikaan gezeten, dan was de V8 dwars door het dashboard komen zetten.

Vandaag is onze prachtige klassieke Volvo betrokken geraakt bij een verkeersongeval op de A2. De auto is total loss…. Geplaatst door Ollie's coffee and more op donderdag 17 mei 2018

Met dank aan @dizono voor de tip!