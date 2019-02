ACM: “geen verrassingen meer bij prijzen autobanden”

Kijk, dat is fijn.

Bij het aanschaffen van nieuwe autobanden kunnen consumenten nog wel eens onverwachte kosten voorgeschoteld krijgen, zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ondervonden. De ACM dacht lange tijd dat verkopers van autobanden hun prijzen netjes vermeldden, maar na een controle heeft het ontdekt dat lang niet iedereen transparant is. Bepaalde kosten die niet vermijd kunnen worden, komen bij sommigen later pas naar voren.

Na deze ontdekking heeft de ACM uiteraard besloten hier een stokje voor te steken. Aanbieders die niet open en eerlijk waren over de prijzen van hun banden, kregen van de ACM een termijn waarin zij deze alsnog konden aanpassen, zodat de consument voortaan niet meer voor de gek gehouden zou worden. Hierop pasten de meesten bedrijven de prijzen aan. Eén bedrijf negeerde de ACM, totdat het met een last onder dwangsom op de proppen kwam. Inmiddels heeft ook dit bedrijf zijn tarieven aangepast.

Het is voor de ACM belangrijk dat de consument niet in het ootje genomen wordt door stiekeme bedrijven. Bij verkopers van autobanden probeert de ACM ervoor te zorgen dat zij de prijzen vermelden inclusief alle onvermijdbare kosten, zoals bijvoorbeeld de verwijderingsbijdrage en montagekosten. In advertenties worden deze meer dan eens weggelaten, waardoor de consument voor een onaangename verrassing komt te staan.