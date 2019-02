Kunst of Kitsch: Bentayga’s met kleur

Het moet maar net je smaak zijn.

Wie bereid is een flinke zak met duiten uit te geven aan een nieuwe Bentley, kan dit het beste maar direct op de juiste manier doen. Een Amerikaanse dealer, Braman Bentley Miami, heeft twee nieuwe Bentayga’s op wel heel bijzondere manier geconfigureerd, door de hulp van Mulliner in te roepen.

De Bentayga’s zijn beide gehuld in een markante, flitsende jas en zijn een ode aan Art Basel. Waar de een Kingfisher Blue draagt, pronkt de ander juist met Magenta. In beide gevallen is het de lakkleur Artica die voor het betere contrast zorgt. De kleurstelling is niet bepaald goedkoop, zo schrijft Motor1. Volgens de website zijn beide wagens er 18.855 dollar duurder van geworden. Door de 22″ velgen klimt de prijs met nog eens 13.963 dollar. Andere opties aan de buitenzijde, kleine accenten als een “Art Basel Miami by Mullinre” badge, bijvoorbeeld, doen de prijs verder stijgen met bijna 8.000 dollar.

Binnenin vinden we eveneens de nodige kostbare opties. Het Mulliner Driving Specification pakket, bijvoorbeeld, kost al 15.800 dollar en met de kleuren erbij stijgt het prijskaartje met nog ruim 4.000 dollar. Een audiosysteem van Naim kost bijna 5.000 dollar. De verschillende gekleurde panelen binnen, evenals de logo’s en badges, verhogen de prijs met bijna 12.000 dollar. Overige opties doen het totaal met nog eens 25.000 dollar stijgen.

De dealer is vrij zeker van zijn zaak geweest, want het zal de auto’s moeten verkopen voor bijna 270.000 dollar per stuk. En dan zijn het nog twee van de meest bizarre Bentayga’s die de mensheid ooit heeft gezien. Durfallen, dat zijn ze.