Trek de portemonnee voor de peperdure bandenset van een Veyron

Kerst is misschien net een maand geleden, maar het is nooit te laat jezelf te trakteren.

Voor wie het na al die jaren nog niet duidelijk is geworden: de Bugatti Veyron, dat is gewoon een vreselijk dure auto. Niet alleen de aanschafprijs is een monsterlijk bedrag waaraan alleen de allerrijksten zich kunnen wagen, ook het onderhoud kost jaarlijks tienduizenden euro’s. Zodoende is het niet vreemd dat ook de banden en velgen de nodige euro’s kosten.

De eerste tekenen dat het gebruiken (en misbruiken) van een Veyron in de centen kan lopen, kregen wij alweer tien jaar geleden, toen Trust-baas en Bugatti-liefhebber Michel Perridon dacht dat hij zijn logge Veyron wel eens over het circuit van Zandvoort kon knallen. De beste man bevond zich luttele minuten later in de grindbak van de Audi S-bocht, alwaar hij muurvast stond. De rekening: 118.000 euro.

Hoewel het bij dit incident niet precies duidelijk werd hoeveel de banden en velgen op zich hebben gekost, hebben we door de jaren heen verschillende prijsindicaties zien verschijnen. En eerlijk is eerlijk: mals is het bedrag dat betaald mag worden allerminst. Mede omdat de banden door Michelin op een speciale manier aan de velgen zijn gelijmd, zodat deze door de grote krachten niet zomaar van elkaar losgewerkt kunnen worden, zijn ze gruwelijk duur. Naar verluidt kost het ruim 30.000 euro, maar hogere bedragen zijn ook genoemd.

Een hoger bedrag komen we ook tegen bij deze advertentie op eBay, waar een schijnbaar nieuwe velgenset van de Bugatti Veyron wordt aangeboden voor liefst 100.000 dollar. Het gaat om een origineel setje dat nooit is bijgewerkt. Volgens de verkoper kost een soortgelijke vervangingsset bij Bugatti liefst 150.000 dollar, maar daarover hebben wij zo onze twijfels. Wie wanhopig genoeg is de banden en velgen over te nemen, moet overigens wel op het profiel letten. De eigenaar schrijft namelijk dat 15 procent van de banden is verbruikt.