NLse boete van 450.000 euro voor Volkswagen blijft staan

De Duitse autofabrikant had bezwaar tegen de boete.

Wereldwijd spelen er allerlei zaken tegen Volkswagen naar aanleiding van het dieselschandaal uit 2015. Zo ook in Nederland. In ons land had de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de Duitse autobouwer aangeklaagd. De ACM is van mening dat Volkswagen de consumenten heeft misleid bij de verkoop van dieselauto’s.

De zaak werd iets meer dan een jaar geleden aangespannen. De ACM wil dat Volkswagen de maximale boete van 450.000 euro gaat betalen voor de misleidingen. Volkswagen had een bezwaar tegen die boete ingediend, maar die is vandaag door de toezichthouder in de prullenbak geflikkerd. Het autoconcern krijgt nog de kans om in beroep te gaan tegen de uitspraak bij de rechtbank in Rotterdam.

Zoals altijd met dit soort grote zaken, zal het nog wel even duren voordat Volkswagen daadwerkelijk de boete moet gaan betalen. Zeker als de autobouwer besluit in beroep te gaan, nu de toezichthouder het bezwaar van het merk tegen de boete ongegrond heeft verklaard.

De ACM kwam tot de maximale boete van 450k vanwege een eerder onderzoek. De Consumentenbond had de ACM gevraagd dit onderzoek te starten naar aanleiding van het dieselschandaal. In 2017 concludeerde de ACM dat Volkswagen de boel heeft bedonderd, door dieselauto’s met type EA 189-motor aan te prijzen als milieuvriendelijk, terwijl er was gesjoemeld met de resultaten van de emissietests.