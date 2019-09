Het grote vergelijk: Taycan Turbo S vs Model S P100D

Hoe verhouden deze twee grootmachten zich tot elkaar? Je leest het hier, op Autoblog!

Gisteren was het dan eindelijk zo ver. De Porsche Taycan werd officieel onthuld. Daarmee lijkt Porsche dan eindelijk de verwachte ‘Tesla-killer’ in huis te hebben. Maar klopt die omschrijving wel? Is de Taycan wel een Tesla concurrent?

In principe wel. De Taycan is net als de Model S een elektrische sportsedan met een enorm snelheidspotentieel. Maar voor vandaag gaan we even iets dieper op de materie in. We vergelijken de Porsche Taycan Turbo S met de Tesla Model S P100D Ludicrous Performance. Ter referentie nemen we in de vergelijking onderaan twee auto’s mee: de Audi S7 TDI en de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Beide zijn op hun eigen manier een andere invulling van het concept van de Model S.

Grote vijfdeurs premium liftbacks met aansprekende prestaties. De Audi lijkt qua carrosserie behoorlijk op de Tesla. Ook is Audi ervan overtuigd dat een autotype als dit, juist met een dieselmotor goed tot zijn recht komt. Het is puur voor het referentiekader, er zullen weinig mensen twijfelen tussen een diesel en een Tesla, dat begrijpen wij ook. De Panamera Turbo S E-hybrid is natuurlijk een logische verklaring. Wederom een vijfdeurs hatchback c.q. liftback van Porsche met een neusje voor snelheid en wat groene aspiraties.

Prijs

Tsja, nu komen we bij het eerste pijnpunt. De Porsche Taycan is niet zomaar wat duurder dan de Model S. Het verschil is enorm. Daar heb je nog een Tesla Model 3 of Porsche Macan voor. Meer dan 85 mille is eigenlijk voldoende om te kunnen zeggen dat het géén concurrenten zijn. Nu moeten we er wel bij aantekenen dat Tesla onlangs de prijzen drastisch heeft verlaagd. De Model S P100D Ludicrous kostte eerst zo’n 150.000 euro. Nog steeds een groot gat, overigens.

Audi S7: 121.300 euro

Porsche Panamera Turbo S e-hybrid: 205.200 euro

Porsche Taycan : 191.000 euro

Tesla Model S : 105.718 euro

Afmetingen

Dit is eigenlijk de meest belangrijke om vast te kunnen stellen of de Tesla Model S en Porsche Taycan concurrenten van elkaar (kunnen) zijn. Zo op het eerste gezicht toont de Tesla Model S namelijk véél groter. Maar is dat ook zo? Nou, dat valt dus namelijk heel erg mee. Sterker nog, het is centimeterwerk. In sommige gevallen scheelt het millimeters. Het grootste verschil zit ‘m in de hoogte. De Taycan is aanzienlijk lager dan de Model S en andere concurrenten. Zeven centimeter klinkt niet als veel, voor een auto is het vrij veel.

Audi S7: L x B x H: 4,98 x 1,91 x 1,41. Wielbasis 2,92

Porsche Panamera: L x B x H: 5,05 x 1,93 x 1,43. Wielbasis: 2,95

Porsche Taycan: L x B x H: 4,93 x 1,96 x 1,38. Wielbasis: 2,90

Tesla Model S: L x B x H: 4,97 x 1,96 x 1,45. Wielbasis: 2,96

Carrosserie

Deze gaan we even apart benoemen. Qua exterieurdesign kun je je eigen mening geven. We kijken nu voornamelijk naar de eigenaardigheden. Omdat de Taycan geen grote verbrandingsmotor aan de voorkant heeft, is de neus extra laag. Dat is ook gedaan voor een lagere weerstand, iets dat goed gelukt is want de Cw-waarde bedraagt slechts 0,26. Bijzonder laag voor een auto in dit segment met enorme wielen. Het grootste verschil met de Model S is dat de Taycan een sedan is! Ondanks de lage daklijn, is het wel degelijk een sedan en geen liftback.

Audi: hatchback

Porsche Panamera: hatchback

Taycan: Sedan!

Tesla: hatchback

Interieur (kwaliteit)

Als het gaat om het onderdeel ‘interieur’, dan weet de Model S altijd de meningen te verdelen. Ter referentie heb ik gisteren even plaats mogen nemen in een zeer recente Model S. De ene Model S is namelijk de andere niet. Ja, qua design is de Model S heel minimalistisch en zit je in een soort plastic bak met mega-scherm. Maar de waarheid gebiedt te zeggen dat Tesla behoorlijke stappen heeft gezet tussen 2013 en 2019. De afwerking staat op een veel hoger peil, evenals de bouwkwaliteit en het materiaalgebruik. Het komt een stuk meer premium over dan voorheen.

Maar je ziet aan het interieur dat Tesla een jonge doch innovatie autobouwer is en dat Porsche al lange tijd een premium autofabrikant is. Het interieur van de Taycan voelt vele malen hoogwaardiger aan. De materialen zijn fraaier, de afwerking is secuurder en het zit beter in elkaar geschroefd. Nu is dit traditioneel een punt waar Porsche uitstekend scoort, maar ten opzichte van de Model S is het wel een enorm verschil, ondanks dat de Model S lang niet zo slecht is als deze voorheen was.

Interieur (ruimte)

We hebben nogmaals het onderwerp interieur. Want leuk dat zo’n Porsche dashboard goed in elkaar gezet is, maar kun je ook wat meenemen? De zitpositie bij Porsche is zoals altijd uit de kunst. Voorin heb je alle ruimte, alhoewel het dak relatief laag is. Gelukkig zit je zelf ook heel erg laag. Het is een consequentie van het feit dat Porsche een ‘sportwagen’ met vier deuren wilde maken. Dat merk je wel aan een paar dingetjes. Zo is de beenruimte achterin niet al te denderend, ondanks de diepere vloer achterin, een foefje dat de Audi A2 ook had. Een paar kinderen kun je er makkelijk kwijt, maar langere personen (zoals @Wouter in dit geval) zitten toch behoorlijk krap achter in de Taycan Turbo S. Nog een punt is de bagageruimte.

Een kofferbak van 366 liter is niet echt denderend. Het is niet echt verkeerd, maar om nu te zeggen dat het enorm ruim is: nee. Het is het niveau dat acceptabel is voor een C-segment hatchback als de Ford Focus of Renault Mégane. Gelukkig heb je aan de voorkant nóg een bagageruimte. Deze is 81 liter groot. Dus in totaal heb je 447 liter bagageruimte. Op zich niet verkeerd, maar de Taycan wordt omver geblazen door de Model S. Deze heeft namelijk 745 liter in de aanbieding. Dat is ongekend veel, zelfs enorme sedans komen hier moeilijk aan. De Model S heeft nog een voordeel, want ook de ‘frunk’ is groter: 150 liter. Dus bij elkaar heb je 895 liter bagageruimte. Dat is precies twee keer zoveel als de Porsche in de aanbieding heeft. Ook op de achterbank heb je in de Tesla meer ruimte dan in de Porsche.

Audi S7: 535 liter

Porsche Panamera: 405 liter

Porsche Taycan: 366 liter plus 81 liter

Tesla Model S: 745 liter plus 150 liter

Motor

De Tesla Model S P100D heeft twee asynchroonmotoren: eentje op de vooras en eentje op de achteras. Gezamenlijk leveren deze 612 pk en 967 Nm. De accucapaciteit is 100 kWh. Snelladen kan tot 120 kW DC. De Porsche Taycan Turbo S heeft ook twee elektromotoren. Deze leveren gezamenlijk 761 pk. Het koppel is nog niet bekend. Een groot verschil met de Tesla is dat de Porsche een systeemvoltage kent van 800 Volt, in plaats van 400 Volt. Daardoor is nog sneller laden mogelijk. De Taycan Turbo S beschikt over een accupakket van 97 kWh. Nog een groot verschil, is dat de Taycan een versnellingsbak heeft. Deze heeft twee verzetten en zit alleen op de achteras. De eerste versnelling is voor accelereren, de tweede voor een grotere mate van efficiency op hogere snelheid.

Audi: 3.0 V6 biturbodiesel, 349 pk/700 Nm, 48v ondersteuning

Porsche Panamera: 4.0 V8 biturbo + elektromotor: 680 pk/850 Nm

Porsche Taycan: 2x elektromotor, 761 pk/ 1.050 Nm

Tesla: 2x elektromotoren, 612 pk/967 Nm

Actieradius

De tijden dat je maximaal 150 kilometer kon halen als je achter een vrachtwagen bleef plakken, zijn nu dan echt voorbij. Sterker nog, sinds de Model S zijn die voorbij. Een van de redenen waarom het zo’n belangrijk onderdeel is van de moderne autogeschiedenis. Volgens de WLTP haalt de Porsche Taycan 412 km kilometer, de Tesla komt aanzienlijk verder op een lading. Mocht het je enkel om range gaan en prestaties minder belangrijk vinden, de ‘langzamere’ uitvoeringen zijn niet alleen goedkoper, maar kunnen ook verder komen op een volle accu. Met name bij de Porsche is de tragere variant een goedkopere optie. Het scheelt meer dan 40 mille.

Audi S7: 1.124 km

Porsche Panamera Turbo e-hybrid: n.n.b.

Porsche Taycan Turbo S: 412 km

Tesla: 590 km

Gewicht

Deze behandelen we even apart. We willen gewicht nog weleens over het hoofd zien. Maar het is eigenlijk vreemd dat we op zoek zijn naar maximale efficieny en dat tegelijkertijd de auto’s enorm zwaar worden. Hoe minder kilogrammen je mee hoeft te nemen, hoe minder energie je nodig hebt. Dat gezegd hebbende kunnen we concluderen dat de Taycan Turbo S en Model S niet veel voor elkaar onder doen. Ze zijn allebei loodzwaar. Kijk maar naar de referentie auto’s. De Audi is zo’n 300 kg lichter! De Panamera is met zijn 4.0 Biturbo V8 ongeveer even zwaar.

Audi S7: 1.985 kg

Porsche Panamera: 2.285 kg

Porsche Taycan: 2.322 kg

Tesla Model S: 2.267 kg

Prestaties

Het echte virtueel-urineren-over-een-grote-afstand is dan echt begonnen. Wat zijn de prestaties van deze twee toppers? Ondanks het enorme prijsverschil is de Porsche níet sneller. De sprinttijd is 0,2 seconde trager en de topsnelheid is 1 km/u hoger bij de Model S P100D. Een eenvoudige overwinning voor de Tesla, zou je denken. Helaas, er is echter een ‘maar’. De Porsche kan het ALTIJD. Je kunt in principe altijd 0-100 km/u in 2,8 seconden doen. Ook vele malen achter elkaar. Je kan die topsnelheid minuten lang achter elkaar rijden. Geen enkel probleem. Bij de Tesla moet je eerst in een speciaal menu in het systeem op zoek naar de Ludicrous mode. Deze kun je echter niet 15x achter elkaar gebruiken.

De ultieme nekslag is echter de rondetijd op de Nordschleife op de Nürburgring. De Porsche haalt daar een indrukwekkende tijd van minder dan acht minuten. Bij het Duitse automagazine Sport Auto hebben ze meerdere malen geprobeerd een Model S P100D over de ‘Ring te jagen, maar de auto schoot telkens in noodloop-modus. Een winnaar aanwijzen is dus lastig. Als het moet kun je met de Tesla nipt sneller zijn, maar de Porsche kan het altijd.

Audi S7: 0-100 km/u in 5,1 seconden. Top 250 km/u

Porsche Panamera: 0-100 km/u in 3,4 seconden. Top 310 km/u

Porsche: 0-100 km/u in 2,8 seconden. Top 260 km/u

Tesla: 0-100 km/u in 2,6 seconden. Top 261 km/u

Configuratie mogelijkheden

Hier zien we een enorm verschil tussen beide fabrikanten. De Tesla Model S is een typisch Amerikaanse auto. Er zijn een paar opties, kleuren en interieur-kleurstellingen mogelijk. Het houdt echt niet over. Niet erg voor een Toyota Yaris, maar bij een auto van een ton in het premium segment moet je wat mogelijkheden hebben om de auto naar wens samen te stellen en dat is er gewoon niet. Er zijn slechts vijf kleuren leverbaar. Er zijn twee verschillende designs qua velgen. Er zijn drie kleuren voor de bekleding. In principe zullen de meesten hun keuze daarin wel kunnen maken, maar bij de Taycan is er veel meer keuze om jouw auto op smaak te brengen. Mag ook wel voor dat geld.

Andere verschillen

Voordat we bij de conclusie aanbelanden zijn er nog wel een paar verschillen. Neem bijvoorbeeld het laden van de auto’s, niet onbelangrijk. Bij Tesla ben je verzekerd van een superchargernetwerk door heel Europa. De navigatie werkt slim en raadt aan om op sommige locaties even 15 minuutjes tactisch bij te laden. Natuurlijk komen er nog veel meer laadpunten bij voor elektrische auto’s, maar bij de Porsche moet je maar het geluk hebben dat er plaats is. Een groot voordeel is dat de meeste aspirant Taycan-klanten ‘groot wonen’ en waarschijnlijk ook een laadmogelijkheid thuis hebben. Qua garantie zien we ook een verschil: Tesla biedt maar liefst 8 jaar garantie, de Duitse merken slechts 2 jaar. In alle gevallen maakt de kilometerstand niets uit.

Conclusie

Natuurlijk moeten we met de auto’s gaan rijden om tot een definitief oordeel te komen. De teleurstelling van de eerste onthulling van de specificaties zijn we al te boven. Dat we de Taycan vergelijken met de Model S is niet meer dan logisch. De Model S heet de blauwdruk gelegd voor dit type auto. Daardoor is het de benchmark. Je zou verwachten dat Porsche dik over de specificaties heen zou gaan van de Tesla. Dat is niet waar. Wel is er een verschil dat ‘Porsche’-cijfers over het algemeen vrij behoudend zijn, terwijl bij Tesla deze juist wat optimistisch kunnen zijn.

De Taycan is fraaier van binnen en kwalitatief gezien echt een fraai product. Zoals het een Porsche betaamt. Dat geldt ook voor de prijs, die is echt heel erg fors te noemen. Met een beetje opties zit je zo op 220.000 euro, maar op een hoger bedrag uitkomen is mogelijk. De Model S daarentegen slaat terug terug met juist een heel scherpe prijs. Ook biedt de Tesla zoveel meer ruimte en praktisch gemak, dat er waarschijnlijk niemand zal zijn die BEIDE auto’s in overweging neemt. De Tesla Model S heeft de elektrische auto cool en salonfähig gemaakt. De Taycan is een veel begeerlijker product met een bijbehorend prijskaartje.