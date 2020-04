BMW M2 Cabrio sneller dan BMW M2 CS

Huh? De BMW M2 Cabrio is sneller dan de M2 Coupé? Was er dan een M2 Cabrio?

Er is één categorie auto’s die heel erg lastig zijn te verklaren. Dat zijn de cabriolet-uitvoeringen van sportieve modellen. We zullen het even toelichten. Om van een bestaande sedan of coupé een cabriolet te maken, moet een fabrikant zorgen voor extra verstevigingen om de stijfheid van de carrosserie op een acceptabel te houden.

Sportief topmodel

Dat staat een beetje haaks op het idee van een ‘sportief topmodel’. Daar is het juist weer de bedoeling om een zo snel mogelijk en zo strak sturend mogelijke auto te maken. Die twee kun je beter niet combineren. Toch?

BMW M2 Cabriolet

In sommige gevallen pakt het behoorlijk goed uit, zo blijkt. Het voorbeeld van vandaag is de BMW M2 Cabriolet. Deze wordt niet officieel door BMW gebouwd. De Duitse tuners van het ironisch genaamde Lightweight Performance hebben er zelf eentje gebouwd. Deze auto wordt uitgebreid behandeld in dit artikel.

Gekieteld

Een korte samenvatting, het is een 2 Serie cabriolet, waarbij Lightweight Performance een N55-motor in heeft gelepeld. Dat is de motor uit de eerste M2, een auto waar wij erg ondersteboven van waren. Deze is vervolgens gekieteld tot een gezonde 428 pk. Voor een betere wegligging heeft de M2 Cabrio grotere wielen (20″ voor en 21″ achter) met Michelin Pilot Sport 4S banden en een Bilstein B16 Clubsport schroefset. Ze hebben hun naam overigens wel degelijk eer aan gedaan. De motorkap, voorspoiler, achterspoiler en diffuser zijn gemaakt van CFRP.

Tunerslatijn

Nu bestaat er een begrip als tunerslatijn. Dat is het verschijnsel dat de opgegeven cijfers niet gehaald worden. Dat is overigens de reden dat Ruf zo legendarisch is, die geven al sinds de jaren ’80 juist (veel) te weinig vermogen op. Dat het dus ook daadwerkelijk werkt, bleek wel uit een test die door AutoBild werd uitgevoerd. Op de Sachsenring wist de M2 Cabrio van Lightweight Performance te verrassen.

Tijd

De tijd was namelijk 1:34.15. Nu kan het zijn dat je geen expert bent op het gebied van Sachsenring-rondetijden, dus hebben ze ook de tijd vermeld van de BMW M2 CS. Die deed er gek genoeg iets langer over: 1:34.98, ondanks dat de M2 CS 450 pk onder de kap heeft. De M2 CS heeft namelijk de S55-motor onder de kap, die we kennen uit de BMW M3.

Aannames in de prullenbak

Betekent dit dat al onze aannames in de prullenbak kunnen? Ja en nee. Ja: want de cijfers liegen niet. Cabrio’s zijn tegenwoordig véél stijver en strakker, zonder dat het gewicht veel te hoog is. De tijden van de Saab 9-3 Cabrio en andere cabrio’s met de wegligging van een Panna Cotta zijn echt wel voorbij.

Slag om de arm

Ook moeten we een kleine slag om de arm houden. De tijden laten zich redelijk vergelijken, maar zijn niet op exact hetzelfde moment neergezet. Maar dat de BMW M2 Cabrio van Lightweight Performance een serieus apparaat is, staat als een paal boven water. Nu is het wachten op een door Lightweight Perfromance aangepaste Coupé.