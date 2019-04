Ad Personam Aventador SVJ is simpelweg magistraal

De bejaarde Aventador in een gave uitdossing.

Met de Aventador SVJ komt er bijna een einde aan het huidige V12-model van Lamborghini. Bijna, want met een merk als Lambo is het altijd goed een slag om de arm te houden. Voordat ze de opvolger van de Aventador gaan aankondigen moet je niet gek opkijken dat er toch nog wat uitzwaai-exemplaren komen van het huidige topmodel.

Via het Ad Personam-programma van Lamborghini kun je een auto helemaal naar eigen smaak aanpassen. Dat is ook gebeurd bij deze Aventador SVJ en het resultaat is toch wel de moeite waard. Er werd gekozen voor de kleur Viola Aletheia. Het is een verwijzing naar de paarse ‘Cosmic Girl’ Diablo. De supercar speelde de hoofdrol in een videoclip van het nummer van Jamiroquai. En een paarse Lamborghini is altijd een goede keuze, vraag dat maar aan Bam Margera.

In het interieur werd niet voor paars, maar voor de kleur Blu Sideris (blauw) gekozen in combinatie met Bianco Leda (wit) leder. Het maakt het geheel wat druk, maar we hebben het dan ook over een Lamborghini. Dan mag alles.

Helaas hebben ze bij Lamborghini enkel detailshots geschoten van deze Ad Personam Aventador SVJ. Een totaalplaatje moeten we jullie onthouden.