Deze M2 Competition heeft 270 pk en 310 Nm

Extra!

Wanneer heeft een auto voldoende vermogen? Het de eeuwenoude vraag. Volgens sommigen kun je nu eenmaal nooit teveel vermogen hebben. Echter, vandaag worden die mensen met de neus op de feiten gedrukt, want we hebben een bizar sterke C-segment coupé in de aanbieding.

Het is namelijk een BMW M2 Competition van G-Power. Het verschil tussen een gewone M2 en een M2 Competition is groter dan je zou denken. De BMW M2 heeft de N55B30-motor (afbeelding onder) tot zijn beschikking. Een keurige zes-in-lijn die je ook vindt in het vooronder van (bijvoorbeeld) de BMW X3 M40i. Alles bij de M2 Coupé is echt ‘M’, behalve de motor. Dat is gewoon een unit van BMW.

De M2 Competition beschikt over de ‘S55’ motor, een motor die we kennen uit de verschillende uitvoeringen van de BMW M4. In het geval van de M2 Competition heeft BMW het vermogen teruggetuned naar 410 pk. Maar de rest van de motor blijft gelijk, dus met onder andere de grotere intercoolers, sterkere kleppen, verstevigde zuigers en natuurlijk niet één, maar twee turbo’s. Dat betekent dat je hem relatief eenvoudig kan tunen.

Onlangs reden wij al met een licht aangepaste M2 Competition. Die was zelfs nog voorzien van fabrieksgarantie. Dat is bij deze M2 van G-Power waarschijnlijk niet het geval. Bij G-Power vonden ze het leuk om te kijken wat er zou gebeuren als je het prijsverschil tussen een M2 Competition en M4 (zo’n 20 mille) zou stukslaan. Het resultaat is de auto die je op de foto’s ziet.

De ECU wordt opnieuw geprogrammeerd met ‘V4 Performance’-software. Uiteraard worden de dowpipes vervangen en het uitlaatsysteem aangepast. Ook neemt G-Power de turbo’s onder handen, zo zitten er grote schoepen op. Het resultaat is bijna bizar te noemen. Het maximum vermogen is namelijk 680 pk bij 6.500 toeren. Dat is 270 pk méér dan standaard. Het maximaal beschikbare koppel is 860 Nm bij 2.750 toeren. Dat is 310 méér dan de standaard M2 levert.

Het mag geen verrassing heten dat de G-Power M2 Competition enorm snel is. In 3,2 seconden zit je op de 100 km/u. Over de topsnelheid doen ze nog een beetje vaag. Volgens G-Power gaat dit kanon eenvoudig harder dan 330 km/u. Dan is die spoiler waarschijnlijk wel handig. Verder heeft G-Power vrij weinig gedaan aan de M2 Competition. Het onderstel is aangepakt middels nieuwe dempers en veren. Daarnaast staat de M2 nu op 20″ grote velgen.