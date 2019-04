Max Verstappen krijgt verbeterde motor in Baku

Upgrades!

Zowel Red Bull Racing als Toro Rosso gaan dit aanstaande raceweekend in Baku aan de slag met een verbeterde krachtbron. Honda spreekt over een Spec 2 versie van de huidige motor. De krachtbron zou betrouwbaarder en duurzamer moeten zijn in vergelijking met de uitgaande versie van de motor. Teven is er sprake van betere performance, wat natuurlijk altijd goed nieuws is.

This weekend, we will introduce the Spec 2 version of our internal combustion engine (ICE) across all four cars right from the start of the weekend. One of the reasons for bringing it to this race is that we found that Kvyat’s PU problem in China was down to a quality control issue. The main benefits of Spec 2 are improved durability and life and better reliability. It also offers a slight improvement in performance. -Toyoharu Tanabe, technisch directeur Honda F1