Stationwagon met 850 pk bijna net zo snel als Plaid

Deze stationwagon met 850 pk is lekker onopvallend.

Binnenkort komt de nieuwe Mercedes-AMG C63 E Performance op de markt. Die auto maakt nogal de nodige tongen los, want de moddervette V8 is vervangen door een viercilinder met elektromotor. Het is een heel moedige beslissing van AMG om een nieuwe richting te kiezen, nadat je in de W202 (C43, C55), W203 (C55) en W204 (C63) en W205 (C63) een V8 kon kiezen in de Mercedes-Benz C-Klasse. Alsof ze bij de Red Hot Chili Peppers ineens Chad en Flea vervangen door een drumcomputer en een Korg M1.

Een ding heeft het nieuwe model als voordeel: prestaties. De hybride C63 doet echt een enorme schep erboven op. De nieuwe heeft namelijk 670 pk, wat eigenlijk krankzinnig is. Dat heeft ‘ie nodig ook om het hoge gewicht te maskeren. Maar de combinatie veel vermogen, vierwielaandrijving en elektro-assistentie zorgt voor een effectieve 0-100 km/u-sprint.

Stationwagon met 850 pk

Dus mocht je het oude model hebben, dan heb je wel het geluid, maar niet de performance. Want met 510 pk en 700 Nm kom je gewoon ernstig tekort, gek genoeg. Nu zijn we heel benieuwd hoe de nieuwe C63 boven de 100 km/u presteert, vooral als de piepkleine accu leeg is. Wat dat betreft kun je beter het oude model behouden en naar SR Tuning brengen. Die lossen een paar problemen voor je op.

Ondanks dat het een dikke AMG is, is het bijna een sleeper. Want ja, je verwacht dat deze auto snel is, maar niet zó snel. De motor is namelijk flink onder handen genomen. De 4.0 V8 is namelijk voorzien van twee TTH-900 turbo’s. De intercooler is veel groter en er is een carbon airbox, beide van Wagner Tuning. Dan zijn er nog grotere injectoren en natuurlijk de onvermijdelijke downpipes. Vervolgens passen ze bij SR-Tuning de ECU daarop aan. Het resultaat is een stationwagon met 850 pk en 1.030 Nm!

Prestaties

Je kunt nu in 3,4 seconden naar de 100 km/u sprinten. Van 0-200 km/u duurt slechts 8,2 seconden. Dat is dus een 100-200 km/u-tijd van 4,8 seconden, waarmee je bijna een Tesla Model S Plaid kan bijhouden! Over de topsnelheid wordt met geen woord gerept, maar die ligt ver boven de 300 km/u, uiteraard.

Het leuke is dat SR Tuning zich met name bezig heeft gehouden met de techniek. De enige twee modificaties zijn de verlaging en de velgen. De auto staat namelijk nu op een KW schroefset en 20 inch wielen van Yido Performance met Michelin Pilot Sport 4S-banden.

