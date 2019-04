Affengeil! BMW M1 Procars maken een comeback

Laat die zes-in-lijns maar janken.

Tegenwoordig lijkt alles wat de Duitse drie maakt zoveel op elkaar dat de echte haat-en-nijd tussen adepten van de merken wel een beetje passé is. Misschien dat er nog diehard fora zijn waar de gemoederen hoog oplopen, maar de meeste van dat soort emoties worden nu gevoelsmatig botgevierd op de epische ICE-EV strijd. Daarin zitten de Duitsers min of meer aan dezelfde kant van de loopgraven. Niks verbroedert beter dan een gezamenlijke vijand.

Een goede tien jaar geleden was dat nog anders en kon je als BMW-fanb000i zoals ondergetekende nog weleens in een heftige discussie verzeild raken met Mercedes- en nog vaker Audi-fanb000iZ. Een veelgehoord ‘argument’ van de ‘tegenpartijen’ (sinds Audi de R8 heeft), was dat BMW eigenlijk helemaal niet zo’n sportief merk is. Ze bouwen immers geen supercar.

En inderdaad, eigenlijk elke keer als BMW iets gemaakt heeft dat ook maar lijkt op een supercar, is dat eigenlijk uitgelopen op een epische faal. De 507, de M1, de Z8, de E31 8-serie; tegenwoordig vinden we ze allemaal helemaal geweldig, maar ze waren in meer of mindere mate geen onverdeelde successen toen het nieuwe auto’s waren. In sommige gevallen is dat dan nog zachtjes uitgedrukt.

Neem het onderwerp van dit bericht, de BMW M1 Procar. Eigenlijk is die gewoon geboren uit damage limitation. BMW wilde medio jaren ’70 meedoen in de Groep 5 raceklasse met ‘de M1′, maar door veranderende regels moest het daarvoor opeens een paar honderd straatversies opgeleverd hebben van de auto. BMW had slechts gepland enkele auto’s per week te bouwen, dus dat was even een streep door de rekening.

Om tijd te winnen werd het proces om die auto’s te maken uitbesteed aan Lamborghini. De Italianen hadden hun zaakjes echter bizar slecht voor elkaar in die tijd en gingen failliet. Volgens de overlevering noopte dit BMW om in te breken bij de Lambo-fabriek, teneinde wat de Italianen al hadden staan qua M1’s in ieder geval nog buit te maken. Daarna namem de Münchenaren de ontwikkeling van de M1 in eigen hand, maar bij de tijd dat de nodige auto’s gebouwd waren, waren de Groep 5 reglementen al zodanig anders dat de M1 feitelijk obsoleet was. Lekker gewerkt!

Als ‘noodoplossing’ ontstond zodoende het briljante plan om een eenheidsklasse te maken met BMW M1’s en die in het voorprogramma van de F1 races te laten optreden. Een beetje zoals de Renault-5 Maxi’s en Porsche Supercup later zouden doen. In de races waren er auto’s gereserveerd voor de F1 helden van weleer, die het op moesten nemen tegen een zwik vaste M1 Procar-rijders. De vuurbrakende monsters groeiden al snel uit tot een fenomeen. Toch duurde het feest maar twee jaar, waarin (door talent en een tikje hulp van de organisatie) Niki Lauda en Nelson Piquet kampioen werden.

Voor de DTM-race op de Norisring worden veertien oude M1 Procars echter weer uit de mottenballen getrokken, om in het voorprogramma van die race op te treden. De race op de pittoreske Norisring is een klassiekertje. Max Verstappen tikte er ooit zijn F1-kans binnen door in de F3 alledrie de races van het weekend te domineren. Nu we het toch hebben over Nederlands race-talent: Jan Lammers zal een van de mannen zijn die plaatsneemt achter het stuur. Toch maar afreizen naar Germanië in juli dus maar…

Dank Maurice voor de tip!

Image-Credit: @maartenoosterbaan via autojunk