BREEK: Dit is de Volkswagen ID ROOMZZ

Met de twee Z's, van slaapverwekkend.

Zomaar keihard autonieuws op de zondagmiddag, dat zie je ook niet elke week. Doch Volkswagen heeft aan de vooravond van Auto Shanghai het doek afgetrokken van de ID ROOMZZ, een nieuw concept voor een SUV die rijdt op stroom. De ROOMZZ is de volgende loot aan Volkswagens ID-boom die binnen nu en enkele jaren de wereld over moet nemen.

De ROOMZZ is een zevenzitter met een open keuken inrichting. Het idee is dat de voorstoelen gedraaid kunnen worden in de richting van de passagiers, om gezellig met elkaar te kunnen keuvelen terwijl de auto autonoom verder rijdt. Maar goed, daar echte autonome auto’s nog mijlenver verwijderd zijn van marktintroductie, nemen we dat maar met een korreltje zout. Sowieso is het interieur vrij conceptesque, mede door het gebruik door nieuwerwetse (herbruikbare) materialen als de AppleSkin™-bekleding van de stoelen.

Desalniettemin zullen we de ROOMZZ met een wat minder hip interieur vast op enig moment terugzien als een traditionele 7-zits SUV op stroom. De auto staat op het MEB-platform en is voorzien van een 82 kWh accu. De power wordt via alle vier de wielen (jawel, 4motion) overgebracht op het asfalt. Qua prestaties moet dat goed zijn voor een vlotte nul-naar-honderd in 6,6 seconden en een begrensde topsnelheid van 180 km/u.

Volkswagen noemt zelf een NEDC-actieradius van 475 kilometer en een WLTP-actieradius van 450 kilometer. Wat dat betekent voor de realistische actieradius, zullen we even moeten afwachten totdat de EPA cijfers bekend maken. Oh no he didn’t!