Designchef BMW hint naar mogelijke nieuwe supercar

Komt er dan toch nog een supercar van BMW?

Het uitblijven van een echte BMW supercar is voor veel mensen een teleurstelling. Een mogelijke opvolger van de BMW M1 laat inmiddels al zo lang op zich wachten dat erover speculeren zinloos voelt. Ook is het zo dat BMW topmannen uit het verleden het idee van een nieuwe supercar niet zagen zitten. Maar nu is Jozef Kaban designbaas geworden bij BMW en hij lijkt er wel zin in te hebben.

In een interview op de 2018 Detroit Motor Show legt de ex-Skoda designer het idee voor een supercar niet naast zich neer. “Ik kwam naar BMW om hen te helpen om anders te denken en hen de mogelijkheid te geven aan nieuwe dingen te verzinnen”, zei Kaban. “BMW maakt fantastische auto’s, misschien is er ruimte om te dromen van de volgende, misschien extremere auto”. Extreem? Dat klinkt als een supercar, althans, in de oren van mensen die dat willen horen. Extreem kan ook duiden op een of ander elektro-wonder, SUV-spektakel of iets dergelijks. Toch lijkt het meest aannemelijk dat de designbaas hiermee op een supercar doelt.

De spirituele opvolger van de M1 is dus nog steeds niet bevestigd en lijkt om eerlijk te zijn nog ver weg. In eerdere verslagen kwam naar buiten dat een eventuele M1 opvolger elektrisch zou worden en ontwikkeld zou worden in samenwerking met de motorsport afdeling van BMW. Het zou de eerste keer zijn dat BMW de Formule-E techniek in de praktijk brengt.

Dirk Hacker, vice president van BMW, zij tegen het einde van 2017 dat BMW wel een even snelle auto kan maken als de Mercedes-AMG Project One. Er liggen op dit moment alleen geen plannen klaar om een dergelijke auto te maken. Lekker makkelijk, Dirk. Ik kan ook naar de sportschool voor een sixpack, maar de plannen daarvoor zijn er op dit moment niet.

Het is toch ergens betreurenswaardig dat een ‘sportief’ merk als BMW aan alle kanten voorbij wordt gesuisd door Audi R8 V10’s en allerlei Mercedes spul. Het is te hopen dat de nieuwe BWM desingbaas zijn zin krijgt en wat ‘extremers’ mag gaan tekenen.

Get with the program, BMW.