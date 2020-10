Afrika hoeft onze afgedankte barrels ook niet meer - Autoblog.nl

In Afrika gaan ze nu toch de lat wat hoger leggen.

Als een auto in Nederland zo ongeveer rijp is voor de sloop, hoeft dat nog niet altijd het einde te betekenen van zijn levenscyclus. In Afrika leggen ze de lat namelijk niet zo hoog, wat dit continent een prima alternatief maakt voor de schroothoop. Daarom kregen relatief veel Nederlandse occasions – om het even netjes te zeggen – een tweede leven in Afrika.

Het lijkt erop dat aan deze praktijk binnenkort een einde aan gaat komen. In Afrika, of in ieder geval West-Afrika, komt er nu langzamerhand wat meer bewustwording als het gaat om zaken als milieu en veiligheid. In dat kader wordt er met een wat meer kritische blik gekeken naar de scheepsladingen occasions die vanuit Nederland Afrika binnenkomen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft een onderzoek ingesteld naar de export van occasions naar Afrika. Zij kwamen tot de conclusie dat 80% van alle auto’s die nu naar Afrika verscheept worden binnenkort niet meer welkom zijn.

De West-Afrikaanse landen hebben namelijk hun regelgeving aangescherpt wat betreft uitstoot. De afdankertjes uit Nederland gooien op dit punt meestal geen hoge ogen. Per 1 januari gelden de nieuwe eisen in vijftien West-Afrikaanse landen. De auto’s die momenteel die kant op gaan zijn vaak zestien jaar of ouder zijn. Deze auto’s voldoen niet aan de Euro 4-norm en hebben doorgaans geen geldige apk. Naast de uitstoot is dus ook de veiligheid van deze auto’s een dingetje.

De populairste bestemmingen van de Nederlandse afdankertjes zijn Libië, Ghana en Nigeria. Welke automerken het populairst zijn verschilt per land. In Libië waren het vooral de Opel’s, Mazda’s en Hyundai’s die in 2017 en 2018 geïmporteerd werden vanuit ons land. In Nigeria zijn dat Peugeot’s, Toyota’s en Volkswagens. In Ghana is het tot slot vooral Kia en Mercedes wat de klok slaat, en wederom Hyundai en Toyota.

Om het probleem aan te pakken pleit de ILT voor een Europese aanpak. Als zoiets landelijk wordt aangepakt, wijken de exporteurs simpelweg uit naar de dichtstbijzijnde haven over de grens.

Als je benieuwd bent naar de verdere ins en outs: het volledige rapport is te lezen op de website van de ILT.

Foto: rijtje slooprijpe Mercedessen, gespot door @rovadepo