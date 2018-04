De Lamborghini Urus is niet de snelste SUV ter wereld

Die titel gaat namelijk naar een Nissan...Wait, what?

Oplettende lezers weten bij het lezen van bovenstaande al hoe laat het is: jawel de jongens van Severn Valley Motorsport zijn weer even aan de slag gegaan. We schreven al twee keer eerder over deze Britse totaalmalloten die hun brood verdienen met het oppompen van dikke Datsuns. Speerpunt van de tuner is natuurlijk de GT-R, maar ze scheppen er ook genoegen in om de aandrijflijn van Godzilla in een huis-tuin-en-keuken Nissan te…scheppen. Daarbij wordt de VR38DETT uiteraard eerst nog even voorzien van de nodige extra wasabi.

En dan bedoelen we ook echt een overdosis van het scherpe groene goedje. Eerder werd een Qashqai al opgevoerd tot 1.500 pk. Met die auto werd tijdens het jaarlijkse VMax 200 evenement binnen de afstand van één mijl een snelheid bereikt van 357 kilometer per uur. Maar records zijn er om gebroken te worden. Vorig jaar deed de Land Speed Cruiser dat met een half ‘houten’ stuur. Doch Severn Valley motorsport slaat nu keihard terug met een tot, give or take, 2.000 pk opgepompte Qashqai. Het SUVje bereikte een snelheid van een belachelijke 382,7 kilometer per uur. Hebb0n, of vind je zo’n Juke R (rijtest) toch leuker?