Afschrijving heeft z’n ding gedaan bij deze Ferrari

Een nette Ferrari California voor minder dan 95.000 euro? Dat kan.

Wat eigenlijk een Maserati had moeten zijn werd toch een Ferrari. Daarmee is de California altijd het ondergeschoven kindje geweest. Dat zie je terug aan de prijzen van een gebruikt model. De nieuwprijs was destijds net zo fors als elke andere Ferrari. De occasionprijs laat zien dat daar nog maar weinig van over is.

Ferrari California op Marktplaats

Als auto is het een briljante aanbieding. Je scoort een moderne Ferrari in een moderne koets voor ‘relatief’ weinig geld. Let wel, we hebben het over een auto met de bekende 4.3 atmosferische V8, gekoppeld aan een automaat met dubbele koppeling. Kind kan de was doen, voor het geld koop je een zeer courante Ferrari.

In dit geval hebben we het over 93.940 euro. Dat moet deze Ferrari California op Marktplaats oprbengen. Het gaat hier om een exemplaar uit 2009 met 88.825 kilometer op de teller. De spec is klassiek en smakelijk. Griogio Aloy met een bruin lederen interieur en de 20 inch Diamond Finish velgen.

De specs zijn niet verkeerd. 0-100 km/u in 3,9 seconden en een topsnelheid van 310 km/u. Echt Ferrari-waardig dus. De 4.3 liter V8 levert 466 pk en 485 Nm koppel in de California.

De California was de eerste moderne open Ferrari sinds een lange tijd. Het bleek de fundering van de line-up van het Italiaanse merk voor de jaren daarna. Het model werd opgevolgd door de California T, de Portofino en de Roma Spider.

Met goedkopere Ferrari’s is het soms afwachten wat je nu precies koopt. Dit exemplaar is echter netjes onderhouden, de nieuwprijs was maar liefst 246.700 euro. De vraag is, wie is niet bang voor het imago van deze instap-Ferrari en durft er 93 mille op stuk te slaan? Je bekijkt de advertentie van deze Ferrari California op Marktplaats.