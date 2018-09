Afzichtelijke BMW Vision iNext vroegtijdig te bekijken

Die voorkant, dat kan toch niet?

Niets is meer veilig tegenwoordig. Terwijl BMW rustig de wereld overvliegt en de Vision iNext aan een klein groepje geselecteerde klanten laat zien, heeft een ondeugend individu alvast een aantal persplaten op het internet gesmeten. De auto moet binnenkort officieel worden onthuld, maar met deze verrassing krijgen we de auto vroegtijdig te zien.

Normaal gesproken richten we ons in eerste instantie op de dimensies van de auto, of zaken als motorisering en interieur. In dit geval is dat niet mogelijk, want ons zicht wordt compleet geblokkeerd door die verschrikkelijk wanstaltige voorzijde. De neus, en dat met name de grille/nieren van de BMW, is/zijn wel zó onwaarschijnlijk groot en opzichtig, dat we ons oprecht afvragen wie dit idee heeft goedgekeurd, en om welke reden. Immers, aangezien de Vision iNext het concept is voor een toekomstig elektrische SUV ter grootte van de BMW X5, kunnen we er met het hoofd niet bij. Welk doel de grille gaat dienen, willen wij maar al te graag horen.

Afgezien van de uiterst merkwaardige neus, zijn we tamelijk tevreden over het resultaat. Met name de binnenzijde van de auto is goed te pruimen. Momenteel ligt de focus duidelijk op eenvoud en minimalisme. Twee digitale schermen moeten alle nodige informatie in beeld brengen. Daar blijft het bij, want binnenin het studiemodel herkennen we geen andere functionele zaken. Dit zal in het productiemodel ongetwijfeld veranderen.

BMW heeft nog voldoende tijd om de auto van binnen en buiten aan te passen en bij te punten, want in 2021 pas moet de iNext van de band komen rollen. Binnenkort zullen we meer concrete details over de bolide te horen krijgen. Wellicht voegt BMW er dan ook een paar nieuwe foto’s bij.