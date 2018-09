Alles wat je moet weten over deze hondslelijke BMW

Dit is de toekomst van BMW. Helaas.

We zijn er al een klein beetje op voorbereid, maar dit is hoe BMW hun toekomst ziet. Ze zijn, zoals vaker het geval is, geïnspireerd door wat concurrenten Mercedes en Audi doen: een elektrische SUV bouwen. Waar bij de al onthulde Mercedes het uiterlijk de nodige vraagtekens opleverde, maakt BMW het al helemaal bont.

Goed: de Vision iNEXT Concept. Eigenlijk zegt die naam een hoop: de visie voor de volgende generatie. Een beetje zoals ze Project i startten in 2007. Dat is nu uitgelopen op de i3 en i8, een volledig elektrische stadswagen met relatief klein bereik en een half-elektrische sportwagen. Leuke projecten, maar de iNEXT laat zien dat het nu tijd is voor serieuzer werk.

Nogmaals, van het uiterlijk moet hij het niet hebben. De techniek is waar BMW punten wil scoren. Harald Krüger, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de BMW Group, omschrijft de BMW iNEXT als volgt: “De iNEXT zal ons de bouwstenen bieden voor de toekomst, waar ons hele bedrijf en al onze merken van zullen kunnen profiteren.” BMW vertaalt dit naar een paar leuke innovaties die uniek zijn voor het merk.

Die zitten een beetje verstopt in een persbericht waar de ‘iconische styling en legendarische materialen’ de dominante toon voeren, maar één blik in het interieur laat al zien wat ze willen bereiken: eenvoud. Het is een vrij standaard concept-car-interieur: twee schermen, veel open ruimte, mooie materialen. BMW voegt daar een rechthoekig F1-stuur aan toe en beschrijft een nieuwe techniek die schermen eigenlijk overbodig maakt. Er zit namelijk een extra onzichtbaar scherm in de middenconsole, die het houten of stoffen paneel kan veranderen in een display.

De auto beschikt over drie rijmodi: Boost, Exploration en Ease. Boost is simpel: de dynamische setting. Het stuur zal rechtop staan en dicht bij je komen, zodat je goed voelt hoe dynamisch de auto is. Bij zowel Exploration als Ease trekt het stuur ietsje in, wat de ruimtelijke sfeer van de iNEXT ten goede komt. Ease is dus voor het eindeloze cruisen. Exploration is wanneer de auto samenwerkt met de navigatie om suggesties te geven van nabijgelegen interessante plekken. Op basis van je interesses zal de auto aanvoelen of iets leuk voor jou is of niet.

Intelligent Personal Assist maakt ook zijn return. Deze Siri-versie van BMW kan niet alleen alles naar wens maken binnen je auto, maar is ook verbonden met je huis. Stel, je rijdt weg en je bent vergeten je ramen of deuren te sluiten, dan doet BMW dat voor je. Hoe dat werkt als je ramen en deuren niet elektrisch sluiten maar met een klink, staat niet vermeld.

Gesture Control zal ook verder uitgebreid worden in de iNEXT. Je hoeft de plekken waar de verborgen schermen zitten in de middenconsole alleen maar verschillende bewegingen te geven met je vinger en door middel van LEDs zal de BMW laten zien wat je bedient. Vrij futuristisch spul en nog een beetje vaag. We zullen zien.

De productieversie staat op de planning voor 2021. Dat is een beetje laat vergeleken met de EQC en de nog te presenteren e-Tron, maar het geeft BMW de tijd om nog eens goed na te denken over de uiteindelijke versie van de iNEXT. Vooral op visueel gebied, het mag nogmaals gezegd worden.

Bewegende beelden van de iNEXT check je op Autojunk.