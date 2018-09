Oliemaatschappijen betalen 126 miljoen voor 17(!) NL’se tankstations

Duizelingwekkende bedragen.

Autofabrikanten wereldwijd beginnen zich alsmaar meer te richten op de productie van elektrische auto’s. Hierdoor zou je verwachten dat het zelfvertrouwen van de grote oliemaatschappijen enigszins is aangetast, maar tijdens de jaarlijkse veiling van snelwegstations deze week bleek dit allerminst het geval te zijn. In totaal werden er 17 tankstations geveild voor het ongelooflijke bedrag van 126 miljoen euro.

Dit betekent dat ieder tankstation voor een gemiddelde van meer dan 7 miljoen euro is verkocht. Echter, natuurlijk zijn ze in werkelijkheid niet voor dergelijke bedragen verkocht. Nee, het ligt véél verder uiteen.

Het tankstation dat tijdens de veiling voor het hoogste bedrag werd geveild, vinden we nabij Harmelen. In het specifiek praten we over het station op verzorgingsplaats Bijleveld, langs de A12. Dit station is momenteel nog in handen van BP, maar het volgende contract staat op naam van Total. De Franse oliemaatschappij verkreeg het contract voor deze locatie, nadat ze het winnende bod van 24 miljoen euro uitbracht. De tweede positie wijzen we toe aan Shell. Tankstation De Andel langs de A12, nabij Gouda, ging weg voor liefst 22 miljoen euro en bleef daarmee in handen van de Nederlands-Britse gigant. Helemaal voor niets is het niet, want dankzij deze monsterlijke bedragen blijven de stations 15 jaar bij de winnende bieder.

Van de 17 geveilde vestigingen, bleef het winnende bod in slechts twee gevallen onder de miljoen. De meeste stations werden verkocht voor een bedrag tussen de 1 en 10 miljoen euro. Afgezien van de twee tankstations waarvoor meer dan 20 miljoen euro werd betaald, waren er nog twee locaties waar de oliemaatschappijen tussen de 10 en 20 miljoen euro voor uitgaven. Hieronder bekijk je alle locaties in een overzicht.

Beeld: Mercedes-AMG C63 S bij de Shell, via @hhitalia

Met dank aan Erik voor de tip!