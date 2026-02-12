Pas op! Je auto wordt aangevallen door AI en jij mag betalen

Welkom in de toekomst, nu ook met nepvandalisme.

Vroegâh moest een crimineel nog serieuze moeite doen. ’s Nachts naar je oprit sluipen, banden lek steken, risico lopen om betrapt te worden. Tegenwoordig? Gewoon even een AI-video in elkaar knutselen en via WhatsApp verzenden. Welkom in 2026, waar zelfs autoschade nep kan zijn, maar de vraag naar geld nog net zo echt is.

Paniek op de oprit

De nieuwe AI-ontwikkeling komt op de radar doordat een nietsvermoedende man een nogal alarmerend appje binnenkreeg. De afzender was een onbekend WhatsApp-nummer. En nee, geen “Hoi pap, dit is mijn nieuwe nummer”, maar een video van de oprit van de man, inclusief zijn pick-up. Alsof dat nog niet ongemakkelijk genoeg was, stonden er meerdere personen rond de truck die druk bezig leken met het lek steken van de banden. Grimmig.

De boodschap was in ieder geval duidelijk: betaal 500 dollar en de aanval stopt. De ontvanger vertrouwde het zaakje niet en belde de lokale politie in Michigan. Die namen de dreiging gelukkig serieus genoeg om langs te komen voor een controle.

Wat bleek? Geen voetstappen, geen vandalen, geen lekke banden. De truck stond er nog net zo ongeschonden bij als vóór het WhatsApp-drama begon. Conclusie van de autoriteiten: de video was vrijwel zeker AI-gegenereerd.

AI: handig voor presentaties, top voor oplichters

Volgens de politie is het goed mogelijk dat de scammers gebruikmaakten van openbare beelden, zoals Google Street View, om de oprit en omgeving na te bootsen. De technologie is tegenwoordig goed genoeg om te misleiden. Zeker als mensen in paniek minder goed kijken naar de beelden. En dat is precies waar oplichters op hopen. Op dat ene moment van twijfel. “Wat als het wél echt is?”

Moraal van het verhaal? Krijg je een video waarin jouw auto wordt aangevallen? Leg je telefoon weg en kijk uit het raam. Grote kans dat jouw auto gewoon nog netjes staat te glimmen.

Via CarScoops