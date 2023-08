Hurricane G5M is laatste hoera voor mooie BMW 5-Serie

De laatste exemplaren van de fraaie BMW 5-Serie worden gemaakt. De Hurricane G5M LCI is het laatste hoera.

De nieuwe BMW 5-Serie staat helaas te trappelen om het stokje over te nemen van de G3x generatie. We zeggen helaas, want de nieuwe 5-Serie is niet bepaald fraai en extreem groot. BMW’s strategie om opvallende designs te combineren met auto’s die zowel geschikt zijn voor ICE’s als elektrische aandrijving, pakt voor de nieuwe 5-Serie en 7-Serie dramatisch slecht uit. De auto’s zien eruit alsof ze uit een dystopische toekomst komen en hebben ook geen interessante techniek meer onder de kap. De Siebener verliest de V12. De Fünfer is er voor Europa niet eens meer met een zes-in-lijn op benzine.

Maar gelukkig is het oude model er nog. En voor de liefhebbers van extreem veel pk’s, de versies van G-Power. De tsjoenert uit Aichach pakt sinds 1983 dikke BMW’s bij de kladden om ze nog dikker te maken. Claims to fame zijn onder andere de ‘DTM uitlaat’ (met die knikjes naar boven) en verschillende compressor-kits voor M producten uit het verleden.

Op basis van de F90 M5 bouwt G-Power de Hurricane RR, of HURRICANE RR, zoals G-Power ‘m zelf noemt. Het bedrijf heeft namelijk nogal de neiging om met HOOFDLETTERS te strooien. Nu is het prestatiepotentieel van hun producten dan ook wel fors te noemen. Dus we zullen het ze vergeven.

De HURRICANE RR is niet per se nieuw, want op basis van de pre-lift F90 was ‘ie er ook al. G-Power zet de uitgaande generatie 5-Serie echter nog een keer in het zonnetje met hun LCI exemplaar. Deze heeft nog steeds een bloedverziekende 900 pk en 1.050 Nm. De 275 pk extra ten opzichte van de standaard M5 Comp zijn niet alleen het resultaat van een chippie, maar ook van ‘echte’ premium tuning. Onder andere ook het maken van nieuwe, sterkere gesmede zuigers.

De auto klinkt extra goed dankzij het G-POWER DEEPTONE uitlaatsysteem met downpipes en enorme stortkokers. Het systeem zorgt naast een prettig geluid ook voor een verbeterde flow van uitlaatgassen en een vrijer ademende krachtbron. Hitte van de krachtbron wordt tevens efficiënt afgevoerd, door sleuven in de carbon VENTURI RR motorkap. Deze biedt samen met andere carbon onderdelen een extra sportieve aanblik van de auto. De spoilert achterop laat je natuurlijk achterwege.

Gesmede HURRICANE RS 21″ pornojetsers maken de look af. Voor zijn ze geschoeid op 285/30 ZR1 banden en achter op 295/30 ZR1 banden van Michelin. Binnen word je herinnert aan het feit dat je in een getunede M5 rondrijdt middels verschillende baaaaaaaadges, een plakkaat op de middentunnel en een sportstuurwiel met schakellampjes. KOOP DAN?