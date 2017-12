“Tesla-taxi’s mogen niet meer superchargen”

Heeft Egbert de taxichauffeur in ieder geval een excuus wanneer hij weer eens te laat is.

Wie dacht goed in te spelen op het vrijkomen van die vloot Tesla-taxi’s, moet van tevoren overwegen of het wel een slim plan is om een milieuvriendelijk taxibedrijf op te starten. De elektrogigant heeft gisteren namelijk een aantal aanpassingen doorgevoerd in hun beleid, waardoor het commercieel gebruik van hun auto’s enigszins vermoeilijkt wordt.

Hoewel ze het enorm op prijs stellen en zelfs aanmoedigen dat hun wagens voor commerciƫle doeleinden worden ingezet, zien ze geen andere optie dan hier en daar wat te veranderen, zodat de normale gebruiker niet de dupe wordt wanneer ze een Supercharger opzoeken en op een volle bezetting stuiten.

Zo kun je op hun website, onder het kopje Supercharger Fair Use Policy, lezen dat Tesla het niet waardeert wanneer bedrijfsauto’s de Supercharger stations gebruiken. Dit zou te maken hebben met het feit dat er dan mogelijk te weinig plek is voor klanten die hun auto willen opladen. Deze krachtige laadpalen zijn immers specifiek bedoeld voor de doorsnee consument. Om dit tegen te gaan heeft Tesla haar beleid aangepast, waarmee het o.a taxi’s, Ubers en Lyfts wil weren.

Ben je nu een Uber-chauffeur en doe je het toch, dan zijn de rapen gaar.

Indien u gebruikmaakt van Supercharger oplaadstations in strijd met deze Supercharger Fair Use Policy, kunnen wij u verzoeken dit gebruik aan te passen. Ook kunnen wij andere maatregelen nemen om de beschikbaarheid van Superchargers voor het beoogde doel te handhaven, zoals het beperken of blokkeren van de mogelijkheid van uw voertuig om gebruik te maken van Supercharger oplaadstations.

Klinkt vrij heftig en serieus, maar in werkelijkheid zal het minder dramatisch uitpakken dan ze op het eerste gezicht doen lijken. Zo is de nieuwe fair use policy alleen van toepassing op Tesla’s die na 15 december 2017, nieuw of gebruikt, zijn aangeschaft. Daarnaast gaat Tesla kijken of bepaalde stations, bijvoorbeeld op buitengewoon drukke plekken, vrijgesteld kunnen worden van dit beleid om eventuele problematiek te beperken.

Leuk weetje: er is gisteren weer een nieuw station geopend, ditmaal in Horst.

Image credit: fraaie Model S, via @screamworks