Waarom bouwt Tesla de Model 3 in deze gigantische tent?

Elon, leg uit.

Afgelopen weekend liet Elon Musk in een tweet weten dat de eerste Tesla Model 3 Performance Dual Motor AWD van de band is gerold. De nieuwe, uitermate snelle Model 3 klokt 100 km/u in 3,5 seconden en is naar verluidt sneller dan de huidige BMW M3. Dat beide auto’s ongeveer even duur zijn in de Verenigde Staten, zien we voor nu even door de vingers. Opvallend aan de tweet was echter dat het erop leek dat de productielijn overkoepeld werd door een tent. Het was dan ook de hoogste tijd voor Elon Musk om de lucht te klaren van enige vraagtekens.

Elon besloot de wilde geruchten en speculaties vannacht de kop in te drukken door keiharde eerlijk- en oprechtheid in te zetten. Volgens de Zuid-Afrikaan hebben zijn onderdanen de tent in elkaar gezet om de productiedoelen van 5.000 Model 3’s per week te halen. Door tijdsdruk heeft het constructieteam de gigantische tent in twee weken van de grond af aan opgebouwd. Een bijzondere prestatie, die nog indrukwekkender wordt dankzij het feit dat het team verschillende materialen uit eigen magazijn heeft gebruikt.

Het is logisch dat Tesla niet zo gauw een andere fabriek bouwt om de Model 3 in te produceren. Het maken van een compleet nieuw gebouw om de productiedoelen te halen kost niet alleen teveel tijd, het is ook nog eens belachelijk duur. Het is dan ook lichtelijk ironisch dat Musk de nieuwe productietent alle lof toedicht. Tesla heeft honderden miljoenen dollars aan de ‘echte’ fabriek uitgegeven, maar deze kan zijn taken dus niet eens volledig aan. De DYI-tent, daarentegen, kostte een fractie, maar helpt de elektrogigant ondertussen wel aan zijn targets te geraken.

Musk gaat zelfs zover te zeggen dat hij niet zeker weet of ze wel een daadwerkelijke fabriek nodig hebben, daar de tent in wezen effectiever is dan de gemetselde gebouwen. Aanvankelijk zou de tent een tijdelijke functie moeten uitvoeren, maar inmiddels lijkt het dat de CEO overweegt de tent voor goed aan te houden. Mocht hij besluiten dit plan door te zetten, dan ligt het beton in ieder geval al op zijn plaats. Opletten, lieve mensen, zo ga je met geld– en tijdsnood om.