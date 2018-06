Stokoude Fords uit Hillegom leveren ruim zes miljoen op

Het waren er dan ook wel ruim tweehonderd...

Twintig jaar lang was het een topattractie in de pleisterplaats Hillegom: het Ford Museum opgericht door Piet den Hartogh. Den Hartogh had duidelijk een voorliefde voor het oudste spul dat uit de fabrieken van Henry Ford kwam. Uiteindelijk leidde dat tot de grootste privé-collectie van oude Fords ter wereld.

Doch in 2010 overleed de fervent Ford-verzamelaar. Piets dochter heeft de legacy van haar vader nog zeven jaar doorgezet, maar besloot er afgelopen jaar toch mee te stoppen. Niemand anders in de familie had er kennelijk oren naar een dagtaak te maken van de oude Fords en zodoende werd de collectie gisteren geveild door Bonhams.

Geïnteresseerden uit de hele wereld meldden zich in Hillegom voor een marathon-sessie, waarbij de auto’s zonder ‘reserve’ verkocht werden. De festiviteiten duurden dan ook liefst tien uur. Behalve 214 Fords en Lincolns werden er ook nog aanverwante onderdelen en dergelijke verkocht. In totaal ging het om ruim 300 ‘lots’.

Toen het laatste item afgehamerd was, stond de teller op 6.157.353 Euro. Bonhams had de opbrengst vooraf geschat op vier miljoen Euro. De eer voor de duurste auto van de dag ging naar een Ford Model B Side Entrance Tonneau uit 1905 die ooit toebehoorde aan William F. Harrah, een hotelbons uit Las Vegas. De auto leverde liefst zeven keer(!) de geschatte waarde op en werd afgetikt op 419.750 Euro. Al met al was het ongetwijfeld een mooi resultaat voor de familie, maar ook eentje met een triest randje: Nederland is weer een beetje automotive erfgoed armer.